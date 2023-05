Aunque los horrores del mundo ya nos tienen bastante preocupados, de cuando en cuando nos gusta recurrir a una buena película bélica que nos permita asomarnos a otras realidades pasadas o incluso a situaciones distópicas que nos permitan identificar todo aquello que no quisiéramos tener que vivir. Es por ello que, precisamente, en un período convulso como el que ha sobrevenido tras la guerra ruso-ucraniana, ha habido un resurgir del consumo de cine bélico. 'La batalla olvidada', 'Narvik', 'Sin novedad en el frente' o 'Múnich en vísperas de una guerra' lo demuestran. En esa línea también podemos situar el último estreno de , la película 'Devotion'.

Dirigido por J.D. Dillard y basado en el libro de Adam Makos, en este filme ella nos adentramos en la Guerra Fría, un período convulso e incierto a nivel mundial, en el que el enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS amenazaba con estallar por varios frentes. El espionaje, la carrera espacial y el dominio de los medios fueron herramientas clave, pero nada atemorizó tanto a la población como la preparación armamentística y militar. En este flanco, dos pilotos acaban siendo protagonistas en 'Devotion'.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

[/twitter]

VER PELÍCULA

'Devotion': sinopsis y reparto de la película bélica de Amazon Prime Video



En 1950, cuando la Guerra Fría amenaza la paz internacional, dos jóvenes pilotos de diferentes mundos son aceptados en un escuadrón de élite para su entrenamiento: uno es Tom Hudner, un soldado impecable. El otro es Jesse Brown, un talentoso piloto, que se convertiría en el primer afroamericano en volar en combate para la Marina de los Estados Unidos.

Iniciados juntos en el escuadrón VF-32, Tom y Jesse son llevados al límite para convertirse en los mejores pilotos de combate. Dentro de la estrecha hermandad del escuadrón, Tom y Jesse forman una firme amistad; la cual se pondrá a prueba en el acalorado campo de batalla, cuando uno de ellos sea derribado tras las líneas enemigas.

En el papel principal encontramos a Jonathan Majors, actor al que el gran público conoció en la serie de HBO 'Lovecraft Country', pero que ha afianzado su carrera interpretativa al entrar en el Universo cinematográfico de Marvel, donde ya le hemos ubicado en, al menos dos títulos: la serie de Disney+ 'Loki' y el desarrollo de una nueva versión del mismo personaje a través del villano Kang el Conquistador en 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'.

En el reparto le acompañan Glen Powell, Christina Jackson, Thomas Sadoski, el también cantante Joe Jonas, Daren Kagasoff, Nick Hargrove, Spencer Neville, BettyLynn Allison, Julie Kessler, Serinda Swan y Joseph Cross.