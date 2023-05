El universo de los superhéroes en el cine y la televisión, durante muchos años, ha estado asociado al cómic. Las primeras adaptaciones de 'Superman' o 'Batman' lo demuestran. Pero una auténtica revolución se produjo con la construcción de auténticas sagas de la mano de Marvel y DC Comics. Desde entonces, son muchas las productoras y plataformas que se animan a traspasar historietas a acción real o incluso a crear algunos referentes nuevos. Es así como nos hemos enganchado a lanzamientos tan jugosos como los del UCM, las series 'The Umbrella Academy' y 'The Boys', o la adaptación más gamberra de DC, '¡Shazam!'.

La película dirigida por David F. Sandberg sobre la idea original de Henry Gayden y Darren Lemke nos presentaba a un adolescente que, por accidente, acaba convertido en un superhéroe adulto, con todas las ventajas... y también sus inconvenientes. Tras su primera aventura, en 2019, este mismo 2023 hemos podido reencontrarnos con Shazam, que esta vez llegaba rodeado de otros héroes y heroínas en una nueva e importante misión. Ahora que toca el turno de verla desde la comodidad de casa, os contamos cuándo podéis disfrutar en streaming de 'Shazam 2. La furia de los dioses'.

Es hora de crecer.#ShazamLaFuriaDeLosDioses se estrena el 23 de mayo en https://t.co/8etSAQf0PL pic.twitter.com/DI7ROBg2WP — HBO Max España (@HBOMaxES) May 19, 2023





'Shazam 2': sinopsis, reparto y fecha de estreno de la película en HBO Max

La secuela del superhéroe más gamberro de DC llega a HBO Max el martes 23 de mayo para mostrarnos qué tal les ha ido en los últimos años a Billy Batson y sus compañeros adoptados. Todos ellos han recibido los poderes de los dioses pero aún están aprendiendo a compaginar sus vidas de adolescentes con sus alter-egos superheroicos. Pero cuando las Hijas de Atlas, un vengativo trío de antiguos dioses, llegan a la Tierra en busca de la magia que les robaron hace mucho tiempo, Billy -alias Shazam- y su familia se ven envueltos en una batalla por sus superpoderes, sus vidas y el destino de su mundo.

En el reparto repiten Zachary Levi ('La maravillosa señora Maisel') como Shazam y Asher Angel ('High School Musical: el musical') como Billy. También volvemos a ver a la española Marta Milans ('Vergüenza', 'El embarcadero', 'Los favoritos de Midas'), Jack Dylan Grazer, Adam Brody ('The O.C.'), Djimon Hounsou ('Rebel Moon'), Grace Fulton, Ross Butler, D.J. Cotrona y Meagan Good , entre otros. Pero, sin duda, lo más sorprendente de este elenco son las incorporaciones de Helen Mirren ('Catalina la Grande'), Lucy Liu ('Elementary') y Rachel Zegler ('West Side Story').