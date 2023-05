Ray Stevenson, actor irlandés con amplio recorrido tanto cine como en televisión, falleció el pasado domingo 21 de mayo a los 58 años. Ocurrió en Lacco Ameno, una localidad del término de Nápoles, en la región de Campania, apenas cuatro días antes de su aniversario con la antropóloga italiana Elisabetta Caraccia, con quien tuvo dos hijos, Sebastiano Derek Stevenson (2007) y Leonardo George Stevenson (2011). La causa de la muerte aún no ha trascendido.

Su carrera como intérprete comenzó en 1994 con sus primeros telefilmes y poco apoco consiguió oportunidades en la pequeña y la gran pantalla. De hecho, ambos medios han sido testigos del avance de la carrera de Ray Stevenson, que despegó definitivamente con su participación en la serie 'Roma' (2005 - 2007) de HBO, en la que dio vida a Tito Pullo, uno de los protagonistas. A partir de entonces también hemos podido verle encarnar roles icónicos en largometrajes como el de Portos en 'Los tres mosqueteros' (2011), Volstagg en las películas de 'Thor' y Marcus Eaton en la saga 'Divergente'.

En televisión también ha tenido su espacio, donde tras casi una década de producciones (mayoritariamente) británicas, dio el salto internacional con 'The Walking Dead' (2004), la mencionada 'Roma' y 'Dexter' (2012), siendo los más recientes sus papeles como Barbanegra en 'Black Sails' (2016-2017), Jacobo IV en 'The Spanish Princess' (2020) y, el que será su estreno póstumo, su entrada en el universo de 'Star Wars' como Baylan Skoll en la serie de Disney+ 'Ahsoka'.

'Ahsoka': la última serie en la que se podrá ver a Ray Stevenson

Los fanáticos de 'Star Wars' tendrán la oportunidad de recordar a Ray Stevenson haciendo lo que más le gustaba. Si la previsión de Disney+ se cumple, la serie 'Ahsoka' verá la luz en la plataforma el próximo 31 de agosto. Será entonces cuando podremos ver en qué consistió el último papel interpretado por el actor irlandés.

Baylan Skoll, su rol en la ficción, es descrito como un hombre humano sensible a la Fuerza activo durante la Era de la Nueva República. Él estará involucrado en la búsqueda de Ezra de Ahsoka Tano (Rosario Dawson) y, según mostraba el tráiler de la serie, le veremos empuñar un sable de luz naranja rojo en una pelea contra ella. Sin duda, disfrutar de este último trabajo será una de las formas más bonitas de recordarle.