Las posibilidades son infinitas en una galaxia muy muy lejana, ya que Star Wars está más fuerte que nunca. Ha pasado casi medio siglo desde que la primera película de Star Wars cambiara el cine para siempre en 1977, y la franquicia sigue fuerte décadas después. Como resultado, hay más opciones que nunca entre las que elegir.

Actualmente estamos disfrutando de la temporada 3 de The Mandalorian semanalmente en Disney+ después de que el año pasado nos deleitaran con la primera temporada de Andor, precuela de Rogue One. Con nueve películas principales, dos spin-offs y un montón de series de Disney Plus, decidir en qué orden ver la saga puede parecer una tarea imposible.



También hay más series de Star Wars de camino a Disney Plus, como los spin-offs Ahsoka y Star Wars: Skeleton Crew. También tendremos la oferta cronológica más antigua hasta la fecha con la serie de Disney+ The Acolyte, que estará ambientada en los días gloriosos de la Alta República. Pero el orden de Star Wars se complica cuando añades las series de televisión como Clone Wars, Rebels, The Mandalorian y El Libro de Boba Fett. Disney Plus tiene todas las películas de Star Wars (también en 4K), así como las series y los cortometrajes y animaciones independientes.



Si quieres ver las películas de Star Wars en orden, tienes varias opciones. Algunos afirman que hay cinco órdenes diferentes en los que puedes ver la saga de Star Wars, pero nos vamos a centrar en el orden cronológico. Si eliges ver las películas de Star Wars en orden cronológico, estarás viviendo la historia junto con los personajes, siguiendo la cronología oficial de la serie. Sin embargo, este orden tiene un par de inconvenientes. Por un lado, la gran revelación sobre el parentesco de Luke (una de las escenas más icónicas de la historia del cine) queda arruinada de esta forma. También pone de manifiesto las incoherencias de la saga, como el hecho de que Obi-Wan se olvidara de la existencia de Leia a pesar de estar presente en su nacimiento. Y eso suponiendo que superes las divisivas precuelas, una hazaña que puede requerir que uses la Fuerza.