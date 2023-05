Netflix alcanzó un pico de popularidad muy potente con el estreno de 'Narcos' y su spin-off 'Narcos: México', pero su idilio con las ficciones sobre el narcotráfico no acabó ahí. En esta plataforma hemos podido engancharnos a 'Ozark', 'La reina del sur', 'Top Boy', 'El Chapo', 'Narcosantos' y hasta algunas tramas de Peaky Blinders tienen que ver con las drogas. De hecho, esta tendencia continua, pues la plataforma no para de anunciar proyectos como 'Medicina letal', 'Griselda' o la más reciente, la producción española 'Clanes'.

'Clanes': sinopsis y reparto de la nueva serie española de narcos en Netflix

En Clanes, una nueva abogada llega para establecerse en el pequeño pueblo de Cambados. Se llama Ana (Clara Lago) y su presencia no pasa desapercibida para nadie, incluido Daniel (Tamar Novas), hijo de un importante narcotraficante y cabeza visible del “clan de los Padín” mientras el padre permanece en prisión. Ana, con amplia experiencia en uno de los mejores bufetes de Madrid, ha decidido empezar de cero en Cambados con la intención de saldar cuentas con su pasado.



Jorge Guerricaechevarría es el creador y guionista de esta nueva ficción, que estará dirigida por Roger Gual ('Ídolo', 'Las chicas del cable') y producida por Vaca Films para Netflix. El rodaje abarcará los próximos meses en diversas localizaciones de Galicia, Málaga, Gibraltar, Algeciras, Madrid, Oporto y Senegal.

Clara Lago ('El Vecino', 'Ocho apellidos vascos') y Tamar Novas ('El desorden que dejas', 'A 1000 kilómetros de la Navidad') lideran el reparto en el rodaje de 'Clanes'. Les acompañan en esta aventura intérpretes como Xosé Antonio Touriñán ('Cuñados'), Chechu Salgado ('Las leyes de la frontera', 'La caza. Monteperdido'), Melania Cruz ('Malencolía'), Miguel de Lira ('Cuñados'), Francesc Garrido ('Sé quién eres', 'Jaguar'), Diego Anido ('As Bestas') y María Pujalte ('Merlí. Sapere Aude', 'Las invisibles').