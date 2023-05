Tras varios años sin tener producciones prominentes sobre el apasionante y peligroso mundo de las drogas, que tan cinematográfico resulta, Netflix ha puesto fecha al lanzamiento de una esperada serie limitada de ocho capítulos sobre los orígenes de la crisis de opioides. El proyecto se titularía Painkiller (analgésico en español) tal como adelantó Variety en 2020, y finalmente en España se estrenará como Medicina letal.

Pues bien, la ficción ya es una realidad. Netflix ha confirmado que Medicina letal, que es fruto de su acuerdo con el showrunner Eric Newman, creador de Narcos: México, se podrá ver en su catálogo a partir del próximo 10 de agosto.

La serie está basada en el reportaje La familia que construyó un imperio de dolor que publicó Patrick Radden Keefe en The New Yorker. De hecho, el escritor figura entre los asesores del guion junto con Marry Meier, autor del libro Analgésico: un imperio del engaño y el origen de la epidemia de opioides de Estados Unidos. Al frente de los guiones están Micah Fitzerman-Blue y Noah Harpster (Transparent); mientras que Peter Berg dirigirá los ocho episodios de la serie.

Medicina letal: sinopsis y reparto de la nueva serie sobre drogas de Netflix

En esta ocasión, alejándose de tramas más relacionadas con organizaciones criminales sistematizadas como vimos en Narcos y su spin-off Narcos: México, la nueva ficción Medicina letal se centra en un núcleo pequeño, el de la familia Sackler.

Ellos se hicieron conocidos por liderar la compañía Purdue Pharma cuyo analgésico OxyContin inició una crisis que fue declarada emergencia de salud pública en Estados Unidos en octubre de 2017. "La crisis de los opioides se ha convertido en una de las crisis de salud pública más devastadoras de nuestro tiempo. A diferencia de otras epidemias de drogas, nacidas de la fabricación clandestina y el contrabando encubierto, esta epidemia comenzó con receta médica, administrada por médicos, aprobada por los reguladores gubernamentales y promovida por un gigante farmacéutico de propiedad familiar que ganó miles de millones mientras traicionaba la confianza de los pacientes y el público", aseguró Newman en la presentación del proyecto.

Para sacar adelante este proyecto se ha contado con un reparto solvente liderado por Uzo Aduba (Orange is the New Black, Mrs. America, En terapia) en el papel de Edie. La acompañan en la familia Sackler Matthew Broderick (Better Things, Rick y Morty), esposo de Sarah Jessica Parker, como Richard Sackler y Sam Anderson (This is Us, Cómo defender a un asesino) como Raymond Sackler. También podremos conocer a los Kryger, con Taylor Kitsch (La lista final, True Detective) como Glen, Carolina Bartczak (The Bold Type) como Lily y Jack Mulhern (Mare of Easttown, Locke & Key) como Tyler Kryger. Completan el elenco Tyler Ritter, John Ales, Ron Lea, Ana Cruz Kayne y West Duchovny (Expediente X, The Magicians), hija de David Duchovny.