Los crímenes reales han supuesto un auténtico atractivo entre las ficciones de los últimos años. Acostumbrados a recorrer casos mediáticos a través de reportajes y documentales, como los producidos por Netflix sobre asesinos en serie, de un tiempo a esta parte también se atienden desde la ficción. Por eso será recibida como una gran noticia la preproducción de El caso Asunta, una nueva miniserie de ficción sobre el asesinato de Asunta Basterra, uno de los casos de crónica negra que más conmocionaron a España en el año 2013.

Esta producción llegará a Netflix en los próximos meses para tratar uno de los crímenes más recordados por la sociedad española, como ya ha hecho la plataforma previamente con otros casos como El caso Alcàsser, La enfermera, El ángel de la muerte, Dahmer o el próximo estreno español, El cuerpo en llamas.

El caso Asunta: reparto de la serie sobre el crimen real, en Netflix

Bambú Producciones asume el reto de adaptar a ficción el caso criminal que llenó las páginas de sucesos en 2013, el asesinato de la pequeña de 12 años Asunta Basterra. Parece que es justo la productora adecuada, puesto que también fue la encargada de sacar adelante el documental Lo que la verdad esconde: el caso Asunta, que vio la luz en Atresmedia en 2016.

La serie, de seis capítulos, comienza su rodaje próximamente en Galicia y tendrá al frente del reparto a Candela Peña (Hierro, Maricón perdido) y Tristán Ulloa (Fariña, La chica de nieve, Warrior Nun), que encarnarán a Rosario Porto y Alfonso Basterra, los padres de Asunta.

Ramón Campos, productor ejecutivo del proyecto que también estuvo al frente de la docuserie sobre el caso, comenta: ‘‘Desde Bambú Producciones afrontamos este nuevo proyecto de ficción junto a Netflix con muchas ganas. Durante el proceso de investigación del documental recopilamos mucho material que no pudimos incluir finalmente y que sí estará en la serie. Además, estoy feliz de reencontrarme con Tristán Ulloa tras ‘Fariña’ y de recibir en Bambú a Candela Peña, de cuyo trabajo soy fan desde hace muchos años.’’



El caso Asunta: las claves del crimen real de la serie de Netflix

En septiembre de 2013 los informativos y periódicos nos conmocionaron con un caso horripilante y muy mediático. La niña de origen chino Asunta Basterra (originalmente Fang Yong), de 12 años, había desaparecido aunque 24 horas después se supo que realmente había sido asesinada. Su cuerpo apareció en una pista forestal próxima a la casa de campo de la familia.

A partir de ese momento comenzaron las pesquisas policiales y judiciales, en un caso a cargo del juez José Antonio Vázquez Taín, que terminó con la acusación a los padres adoptivos, Rosario Porto y Alfonso Basterra, como presuntos homicidas. El proceso se saldó con una condena de 18 años para el matrimonio. Siete años más tarde, en noviembre de 2020, Rosario Porto fue hallada ahorcada en su celda de la cárcel de Brieva (Ávila), donde cumplía condena por el asesinato.