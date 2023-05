Disney Plus+ fue una plataforma muy esperada por el extenso catálogo que iba a ofrecer pero, muy especialmente, por todas las incorporaciones que prometía. Desde marzo de 2020, fecha en que llegó a España, hemos podido ver estrenos de series internacionales como 'Santa Evita', 'Limbo' o 'El grito de las mariposas', la producción de otras nacionales tan dispares como 'Tú también lo harías' o 'La última', y también una fuerte apuesta por el cine. Precisamente de largometrajes va este artículo porque el miércoles 24 de mayo Disney Plus+ estrena en streaming el último filme de Sam Mendes, .

El guionista y realizador británico, ganador de un Oscar por la dirección de 'American Beauty' (aunque sus filmes han recopilado más galardones), nos ofrece un emocionante drama sobre el poder de la conexión humana en tiempos turbulentos.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

'El imperio de la luz': sinopsis y reparto de la película de estreno en Disney+

La película, que tiene lugar en torno a un cine en decadencia de una población costera inglesa de principios de los años 80, sigue los pasos de Hilary Small, la encargada, que sufre problemas de salud mental, y Stephen Murray, un nuevo empleado que ansía escapar de ese lugar tan provinciano en el que tiene problemas a diario. Tanto Hilary como Stephen acaban sintiéndose más cómodos gracias a su improbable y conmovedora relación, y viven el poder curativo de la música, el cine y la comunidad.

El papel principal lo defiende, de forma magistral, la camaleónica Olivia Colman ('The Crown', 'Broadchurch', 'Heartstopper'), acompañada por Micheal Ward ('La vieja guardia', 'Top Boy') en la réplica. Pero es que el reparto de 'El imperio de la luz' nos regala a varias estrellas más, como Colin Firth ('The Staircase') en la piel de Donald Ellis o Toby Jones ('Cristal oscuro', 'Sherlock', 'Agente Carter') como Norman. Completan el elenco Tom Brooke, Tanya Moodie, Hannah Onslow, Crystal Clarke, Monica Dolan, Sara Stewart, Ron Cook, Justin Edwards y Jamie Whitelaw.

Crítica de 'El imperio de la luz'

Sam Mendes inició su carrera con películas de autor tan determinantes como 'American Beauty', 'Camino a la perdición' y 'Revolutionary Road'. Después pasó por una época más comercial, intentado impregnar la saga Bond de una enjundia emocional poco transitada en entregas anteriores en 'Skyfall' y 'Spectre'. Pero en 2019 decidió retornar a los filmes sobre los sentimientos humanos más profundos, como demostró el complejo viaje del héroe que vimos en '1917'. Tres años más tarde inició la producción de 'El imperio de la luz', una carta de amor al cine y un canto a la vida que resplandece, más allá de la historia (falta de energía en algunos momentos), gracias a la impecable actuación de Olivia Colman, que nos lleva de la mano en su montaña rusa de emociones desde lugares oscuros a otros luminosos.