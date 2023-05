no olvida a sus espectadores infantiles y juveniles. Aunque últimamente dedica muchos esfuerzos a la satisfacción de su audiencia más adulta con series y películas tan interesantes como Tú también lo harías o Una pequeña luz: protegiendo a Ana Frank, también estrena ficciones familiares que poder compartir en casa entre todos los públicos. El viernes 12 de mayo lo demuestra con la película .

Dirigida por Kyle Patrick Alvarez sobre el guion de John Griffin, esta divertida aventura nos invita a descubrir un entorno espacial lleno de misterios para unos adolescentes ávidos de exploración y nuevos conocimientos. Cráter. Un viaje inolvidable aprovecha el componente tan cinematográfico que concede el espacio como lienzo en blanco para un despliegue visual bello y lleno de fantasía que hará las delicias de los más pequeños de la casa. Por si esto te parece poco argumento para verla, te contamos las claves de la película.



Cráter: sinopsis y reparto del estreno espacial de Disney+

Caleb O'Conell es un niño criado en una colonia minera lunar que no ha visto nada más allá de ese entorno. Pero este joven está a punto de descubrir que hay un universo por descubrir en el exterior. Su padre, de hecho, le revela una zona muy interesante para explorar, un cráter. Pero Caleb solo se plantea esa aventura en el momento en que sabe que lo trasladarán para siempre a un idílico planeta lejano tras la muerte de su padre.

Por ello, antes de irse, decide planear el viaje al cráter como una forma de cumplir el último deseo de su progenitor. Él, sus tres mejores amigos Dylan, Marcus y Borney, y Addison, una recién llegada de la Tierra, roban un rover para una última aventura en la que pretenden explorar el misterioso cráter.

En el reparto es reseñable la labor de su protagonista, Isaiah Russell-Bailey (Vuelve Raven, SWAT Los hombres de Harrelson), que da vida a Caleb, pero nada tiene que envidiarle Mckenna Grace, actriz conocida por su participación en series como La maldición de Hill House, El joven Sheldon o El cuento de la criada, que también ha tenido papeles relevantes en Maligno o Capitana Marvel. Ella asume el papel de Addison, la joven que se incorpora a la pandilla tras su llegada desde la Tierra. Junto a ellos, también podemos reconocer a Billy Barratt como Dylan, Orson Hong en la piel de Borney y Thomas Boyce como Marcus. Completan el reparto Jermaine McTizic, Fran Robertson y Hero Hunter.