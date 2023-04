Pocos personajes de ficción han generado tanta repercusión intergeneracional como Peter Pan. Creado por el escritor escocés James Matthew Barrie para su obra de teatro , ha conseguido marcar la infancia de millones de niños en algo más de un siglo y su historia hasta ha servido para nombrar dos patologías psicológicas, el síndrome de Peter Pan y el de Wendy. Con múltiples adaptaciones en cine y televisión, Disney, la compañía que consiguió estrenar la más icónica, nos regala en Disney+ una nueva revisión del clásico este 2023.



Recuperando el título original, Peter Pan y Wendy, dirigida por David Lowery sobre el guion que él mismo ha escrito junto a Toby Halbrooks, Ted Sears y Erdman Penner, nos invita a recorrer un mundo de fantasía en que tienen cabida en la misma isla los piratas más fieros, indios, hadas y sirenas pero, sobre todo, sirve de refugio para los Niños Perdidos, aquellos que se aferran a la aventura infantil sin ninguna intención de crecer. Ese rincón de juegos sirve de contrapunto perfecto para el verdadero objetivo de la historia, la explicación de la difícil etapa del paso a la vida adulta, en inglés conocido como coming of age.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.





Peter Pan y Wendy: sinopsis, personajes y reparto del estreno de la película de live action en Disney Plus+

Peter Pan y Wendy nos presenta a Wendy Darling, una niña a quien le asusta dejar atrás el hogar de su infancia. Pero un día conoce a Peter Pan, un niño que se niega a crecer. Junto a sus hermanos y a Campanilla, un hada diminuta, viajará con Peter hasta el mágico mundo de Nunca Jamás. Allí conocerá a un malvado pirata, el Capitán Garfio, y se embarcará en una apasionante aventura que cambiará su vida para siempre.



La trama de la nueva película de live action de Disney Plus+ es de sobra conocida gracias, en buena medida, a las adaptaciones previas tan importantes como el estreno de animación de Walt Disney Pictures Peter Pan (1953), y algunas de las adaptaciones más libres en acción real, como son Hook (1991), Peter Pan, la gran aventura (2003) y Pan, viaje a nunca jamás (2015).

Con una mezcla de acción y aventura, Peter Pan y Wendy trata de traer al presente una de las historias fantásticas por excelencia, con un reparto lleno de rostros nuevos, como los de Alexander Monony, Ever Anderson, Yara Shahidi, Alyssa Wapamatâhk y Joshua Pickering. Aunque para el personaje más carismático, considerado uno de los mejores villanos de la ficción, el Capitán Garfio, se ha reservado para un actor de lo más solvente, como es Jude Law (The Young Pope, El tercer día, Skeleton Crew, saga Animales fantásticos).

CONSIGUE DISNEY+