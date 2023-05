'The Idol' se estrena en el Festival de Cannes, y las primeras reacciones son, cuando menos, sorprendentes. Co-creada por Sam Levinson de 'Euphoria' y Abel "The Weeknd" Tesfaye, la serie se centra en una estrella del pop con problemas (interpretada por Lily-Rose Depp) que cae en las garras de un líder de culto interpretado por The Weeknd. El reparto incluye a Suzanna Son, de 'Red Rocket', Troye Sivan, Dan Levy, de 'Schitt's Creek', y Rachel Sennott, de 'Shiva Baby'. Meses antes de su estreno, 'The Idol' ya fue objeto de polémica debido a una serie de problemas en el rodaje.

HBO

'The Idol' se estrenó en el Festival de Cannes antes de su debut en HBO el 5 de junio, y a pesar de recibir una ovación de cinco minutos, las primeras reacciones a la serie van de la división al escándalo por ser una serie erótica. Incluso para los estándares de HBO, la serie presenta una cantidad escandalosa de desnudos y contenido sexual en los que participa Depp. Una de las reacciones calificó la serie de "50 sombras de TESFAYE: una página porno", mientras que otra la calificó de amalgama de 'Cisne Negro', 'Succession' y 'Secretary'.

HBO

'The Idol': de dónde viene la polémica

Las primeras reacciones a 'The Idol' en Cannes no deberían sorprender lo más mínimo, teniendo en cuenta todo lo que se sabe sobre Levinson y su nueva serie para HBO. 'Euphoria' también ha sido objeto de controversia por su temática madura y su contenido sexual. En marzo, un informe sobre la problemática producción de 'The Idol' detallaba un mal ambiente de trabajo, reescrituras de última hora del guion y problemas presupuestarios. La directora original, Amy Seimetz, abandonó el proyecto a mitad de la producción y fue sustituida por Levinson. Los informes afirman que The Weeknd alejó la serie de la perspectiva femenina, aunque la estrella del pop ha negado esas afirmaciones.

HBO afirma que el cambio de director se hizo porque el enfoque creativo no cumplía sus estándares, y Depp salió en defensa de Levinson, diciendo que siempre se sintió "apoyada" y "respetada". Aunque HBO y el reparto han hecho todo lo posible por disipar las nociones de una producción problemática, las escandalosas reacciones a 'The Idol' son exactamente lo que se esperaba sabiendo quiénes son sus creadores.

HBO

'The Idol' obtiene la peor puntuación de Rotten Tomatoes para una serie de HBO

Tiene actualmente una puntuación favorable solo del 17 por ciento de los críticos en Rotten Tomatoes, la más baja de la carrera de Levinson. Anteriormente, el proyecto peor valorado de Levinson había sido 'Deep Water', de 2022, con un 36%. Con las 12 críticas publicadas hasta ahora, parece que a los críticos no les gusta 'The Idol' por la cantidad de desnudos y contenido sexual en los que participa Depp, junto con una presentación de mal gusto. Estas 12 críticas también la sitúan como la serie de HBO con peor puntuación en Rotten Tomatoes.