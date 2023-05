Después de cinco temporadas, 43 episodios, seis décadas en pantalla e innumerables risas, 'La maravillosa Sra. Maisel', una serie que definió la plataforma Prime Video, hizo su última reverencia con un final de serie tan trascendental que no tiene uno, ni dos, sino tres finales diferentes.

La ingeniosa comedia dramática de Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino comenzó como una serie sobre Midge Maisel (Rachel Brosnahan), un ama de casa de los años 50 que descubrió borracha sus habilidades como monologuista después de que su marido Joel (Michael Zegen) la engañara. Con el paso de los años, se convirtió en una fuente de ambición para los espectadores con sueños aparentemente descabellados, un homenaje al aclamado cómico Lenny Bruce (Luke Kirby), una celebración del stand-up como oficio, un lienzo para los extensos guiones y lujosos decorados de Sherman-Palladino, y mucho más. Pero cuando terminen los créditos del final de la serie, recordarás la amistad entre Midge y su mánager Susie (Alex Borstein) como el corazón de la serie.

Si aún no has visto el final de la serie y quieres evitar spoilers, considera esta tu oportunidad para dejar de leer. Pero si ha llegado hasta los deliciosos créditos finales en , sabrás que la serie -que empezó en los años 50- termina ambiciosamente en 2005 con Midge y Susie separadas en la distancia, pero viendo Jeopardy juntas por teléfono. Rodar la escena final por separado fue agridulce para Brosnahan y Borstein, pero al final están satisfechas con el final y confían plenamente en la visión de Sherman-Palladino.

'La maravillosa Sra. Maisel': Final Explicado

Philippe Antonello/Prime Video

El episodio de despedida de 'La maravillosa Sra. Maisel' comienza con una tos: la tos de Lenny Bruce. Es 1965 y es su penúltima actuación en San Francisco. Después de hojear documentos judiciales, mezclar sus palabras y olvidarse de sus propias partes, empieza a hacer un baile folclórico en el escenario mientras una preocupada Susie le observa desde el fondo de la sala. "Lo que he visto fuera esta noche ha sido una puta vergüenza. Puedes hacer más que eso", le dice Susie, que ahora dirige a Dick Gregory, Phyllis Diller y Eartha Kitt. "Tú eres Lenny Bruce. Sólo habrá uno como tú. Vamos a recuperarlo". Lenny declina la oferta pero le pregunta a Susie si Midge está con ella. Susie dice que no y sale para encontrar a Midge nerviosa fumando un cigarrillo. "¿Y bien?" pregunta Midge. "No. Es un desastre, Miriam. ¿Quieres entrar?" dice Susie. Con el corazón roto, Midge declina. Y Susie dice que intentará hablar con él de nuevo cuando esté en Los Ángeles el mes que viene.

Lo siguiente que sabemos es que estamos de vuelta en Nueva York, 1961, donde Midge está sacando a Susie de la cárcel por agredir a agentes de policía en el parque. (Esa fue la llamada urgente que recibió al final del episodio 8.) Las dos toman un café y Susie revela que le pidió a Hady que metiera a Midge en The Gordon Ford Show, y finalmente se abre sobre su historia juntas. Resulta que Hady y Susie eran novios en Pembroke, pero Hady se fue a París el primer año, volvió comprometido y rompió el corazón de Susie.

Amazon Prime

Cuando Midge vuelve a casa, Rose dice que sus colegas la han llamado seis veces buscándola. Midge se cambia de ropa, vuelve a la sala de guionistas y regaña a los chicos por sus llamadas, sólo para enterarse de que Mike llamaba porque Gordon quiere ver a Midge. Se encuentra con Gordon, que está de un humor de otro nivel. "Está bien, tú ganas. Estás en el programa... esta noche", dice, claramente furioso porque Midge hizo que Hady respondiera por ella. Se apresura a decírselo a los guionistas y, tras otro cambio de vestuario, se dirige a la oficina de Susie para compartir la noticia. Tras una breve celebración, Midge llama a Joel (que acaba de enterarse de que sus padres no se van a divorciar) para invitarle al programa. Él está eufórico y le da permiso total para pincharle en directo, pero cuando Midge cuelga el teléfono, encuentra mierda de paloma en su vestido del programa, así que Dinah se dirige a Bergdorfs para recoger sus vestidos.

Mientras practica su actuación, Midge se pone finalmente en contacto con su padre, que le promete llevar a su madre al estudio a tiempo. Antes de colgar el teléfono, Abe (que aún está colocado por su epifanía emocional del episodio 8) se toma un momento para decirle a Midge lo maravilloso que es el logro. Corre a casa y le ruega a Rose que se prepare, pero ella boicotea el programa porque Midge no la ha llamado. Tras darse cuenta de que el teléfono ha estado descolgado todo el día, Rose lo cuelga y enseguida recibe llamadas de Joel, Shirley, Zelda y los guionistas del Gordon Ford Show comunicándole la noticia. Ella y Abe se apresuran a coger un taxi para ir a 30 Rock, pero se dan cuenta de que todo el mundo está en pleno cambio de turno y no quieren llevarles, así que cogen un autobús y llegan justo a tiempo.

Mientras Midge perfecciona su actuación y hojea su cuaderno, cae una misteriosa fortuna que dice: "TUS NÚMEROS DE LA SUERTE SON 46, 24, 11, 6 Y 5". La lee, sonríe y se la mete en el vestido, cerca del corazón, antes de que Gordon entre para dar la bienvenida al programa a otro invitado, el astronauta Alan Shepard. Gordon echa un vistazo al elegante vestido de Midge y le dice que no va a actuar, sino que simplemente está en el programa para responder a unas preguntas sobre su profesión de escritora. A pesar de las protestas de Midge, Susie y Mike, Gordon no cede e incluso hace que su equipo saque un TABURETE para Midge, porque el sofá es para los invitados de verdad.

VER SERIE

Amazon Prime

¿Cómo acaba la historia de Midge y Susie?

No es ningún secreto que la temporada 5 de 'The Marvelous Mrs. Maisel' abrazó los saltos en el tiempo, así que desde seis meses antes de la gran oportunidad de Midge, nos dirigimos a 2005.. El equipo de Midge repasa su agenda, le informa de que tiene un martes libre e intenta (sin éxito) enseñarle a enviar mensajes de texto con un Motorola Razr. Después de la reunión, la cómica pasea por su mansión ornamentada, ajusta una foto de ella y Joel del día de su boda, cena sola en su cocina y se retira a una habitación llena de recuerdos de la Sra. Maisel y nostalgia de su carrera. Hace una llamada a su teléfono fijo, coge una cinta VHS y enciende la televisión. Susie contesta al teléfono en su propia mansión con largas canas, una jaula de pájaros gigante en el salón y palmeras en el exterior. Las dos viven "a un continente de distancia" la una de la otra, pero todas las noches dan al play simultáneamente a un episodio pregrabado de Jeopardy y lo ven juntas por teléfono.