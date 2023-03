¿Cuándo volverá la temporada 5 de The Marvelous Mrs. Maisel y de qué tratará la última temporada de la exitosa comedia de Amazon Prime?

Miriam "Midge" Maisel (Rachel Brosnahan) está lista para hacer su última reverencia en la quinta temporada de La maravillosa señora Maisel.

La temporada 4, de 8 episodios, de la Sra. Maisel terminó en abril de 2022 en Amazon Prime Video , lo que preparaba el escenario para el acto final de Midge mientras sigue adelante con su controvertida carrera de comediante.

La temporada 4 de La maravillosa señora Maisel supuso grandes cambios para Midge, que se recuperó tras ser despedida por Shy Baldwin (Leroy McClain) convirtiéndose en la cómica en el Wolford, un club de striptease de Manhattan. Mientras tanto, la representante de Midge, Susie Myerson (Alex Borstein), amplió su agencia e incluso consiguió un nuevo cliente, a la vez que cortó sus lazos con Sophie Lennon (Jane Lynch). El ex marido de Midge, Joel (Michael Zegen) y su novia Mei Lin (Stephanie Hsu) se sorprenden al descubrir que están embarazados.

Mientras el padre de Midge, Abe Weissman (Tony Shalhoub), comienza a trabajar como crítico de teatro del Village Voice, su madre Rose (Marin Hinkle), se gana enemigos al poner en marcha un negocio de búsqueda de pareja.

Todas las cosas buenas tienen que llegar a su fin, pero la ganadora del Emmy La maravillosa señora Maisel se despide en sus propios términos y, con suerte, con una nota alta. A falta de una última temporada de La maravillosa señora Maisel, esto es todo lo que sabemos sobre el gran final de Midge.

La maravillosa señora Maisel: la renovación por una temporada 5

Amazon Prime Video renovó oficialmente The Marvelous Mrs. Maisel para la quinta temporada el 17 de febrero de 2022, un día antes de que se estrenaran los dos primeros episodios de la cuarta temporada. El inconveniente es la confirmación de que la temporada 5 de Mrs. Maisel será el final de la serie. Como explicó la creadora de Mrs. Maisel, Amy Sherman-Palladino, a TVLine en 2020: "No queremos excedernos en el tiempo. Midge tiene un viaje que tiene que hacer. Es la lucha lo que es divertido [a diferencia de], 'Estoy sentada en un ático y soy muy rica y tengo un montón de chihuahuas'. Sabemos emocionalmente dónde queremos que acabe y en qué punto queremos cortarla".

'La maravillosa señora Maisel' Temporada 5: fecha de estreno

El anuncio de la temporada 5 de La maravillosa Señora Maisel también confirmó que el rodaje ya estaba en marcha en la ciudad de Nueva York desde el 17 de febrero de 2022. Al igual que la temporada 4, la temporada 5 de La señora Maisel se ha producido en base a protocolos COVID-19, que ralentizaron la producción para mantener la seguridad del reparto y el equipo. Por tanto, con posproducción incluida, era poco probable que Amazon Prime estrenase la quinta temporada de Mrs. Maisel antes de principios de 2023. Pues bien, los pronósticos no han sido erróneos y ya tenemos una fecha oficial de estreno: viernes 14 de abril.

'La maravillosa señora Maisel' Temporada 5: reparto y argumento

Se espera que todo el reparto de The Marvelous Mrs. Maisel regrese para la temporada 5, incluyendo a los protagonistas Rachel Brosnahan y Alex Borstein, Michael Zegen, Tony Shalhoub, Marin Hinkle, Stephanie Hsu, Kevin Pollack como Moishe Maisel y Caroline Aaron como Shirley Maisel. También es seguro que Luke Kirby volverá como Lenny Bruce y Jane Lynch retomará su papel de Sophie Lennon. El reparto de la Sra. Maisel se amplió en la cuarta temporada con la incorporación de Alfie el Mago (Gideon Glick), la nueva secretaria de Susie, Dinah (Alfie Fuller), y Hari Nef como L. Roy Dunham, el archienemigo de Midge.

Christopher Saunders

La historia de La maravillosa señora Maisel siempre se ha centrado en la carrera de comediante de Midge y la temporada 5 es su última oportunidad para hacer realidad sus sueños y convertirse en la estrella que está destinada a ser. Teniendo en cuenta cómo terminó la cuarta temporada de Mrs. Maisel, esto implica que Midge deje su trabajo en el Wolford y vuelva a aceptar actuaciones para aumentar su perfil. Mientras tanto, los disparatados clanes Maisel y Weissman tienen sus propios problemas, como que Rose entre en guerra con sus casamenteros enemigos en Nueva York. Teniendo en cuenta lo lejos que ha llegado Midge, la temporada 5 de La maravillosa señora Maisel está llamada a ser un verdadero gran final para la comediante y para una de las series más aclamadas de Amazon Prime Video.

