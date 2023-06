Es la serie que todo el mundo estaba esperando. La serie de HBO 'The Idol', protagonizada por Lily-Rose Depp, hija del actor Johnny Deep, y Abel 'the Weeknd' Tesfaye, se estrenó este lunes en HBO Max y -para sorpresa- estuvo llena de momentos explícitos. La serie, que está entre las 5 más recomendadas de la semana, ha estado rodeada de polémica tras los nuevos rodajes y las denuncias de comportamiento tóxico por parte del creador Sam Levinson, pero el reparto se ha mantenido al lado del director de una de las series más esperadas de 2023.

"Nunca me he sentido más apoyada o respetada en un espacio creativo, mis aportaciones y opiniones más valoradas", compartió Rose-Depp en un comunicado en marzo tras las acusaciones. "Trabajar con Sam es una verdadera colaboración en todos los sentidos: para él, lo más importante no es sólo lo que sus actores piensan de la obra, sino cómo nos sentimos nosotros interpretándola. Contrata a gente cuyo trabajo estima y siempre ha creado un ambiente en el que me he sentido vista, escuchada y apreciada".

Con quien sí tuvo mas cuidado la actriz fue con su compañero de reparto The Weekend, según reveló en una entrevista con Enterteiment Weekly. "A veces, cuando Abel se ponía en modo Tedros completo, me alejaba de él"

HBO

'The Idol': los momentos más polémicos de la serie de HBO Max

Vamos a explicar por qué 'The Idol' va a liderar todas las listas de las mejores series eróticas. Depp interpreta a la estrella del pop Jocelyn, que está rodando un vídeo musical cuando comienza el primer capítulo. Jocelyn está preparando su regreso a los escenarios tras cancelar su gira por la muerte de su madre, y podría estar al borde de un ataque de nervios. No hay que preocuparse, sin embargo, como señala uno de sus encargados, "la enfermedad mental es sexy". Al parecer, por eso lleva un brazalete de hospital para su portada.

Durante la sesión, le dice al fotógrafo que quiere hacer topless pero que, debido a su acompañante, no puede. Su representante (Hank Azaria) encuentra una solución encerrando al coordinador de intimidad en el cuarto de baño y pagando 5.000 dólares a un empleado para que mantenga la puerta cerrada.

Aunque parece segura de sí misma para su equipo, está claro que le cuesta rodar; pero el equipo que la observa está orgulloso, comparándola con Britney Spears. Mientras tanto, todos se enteran de que se ha filtrado en Internet una foto suya: un selfie que se hizo con la cara cubierta de fluidos corporales.

HBO

Al enterarse, se enfada, pero se da cuenta de que podría ser peor y acude a un club para relajarse. Allí conoce al dueño del local, Tedros (Tesfaye), un líder de una secta moderna, con el que se enrolla en el pasillo. Cuando vuelve a casa, se masturba mientras se ahoga.

Al día siguiente, le cuenta a su mejor amiga y ayudante Leia (Rachel Sennott) lo mismo que a Tedros: que no le gusta su nueva música y que, de hecho, se avergüenza de ella. También dice que está interesada en Tedros, pero Leia se disgusta y dice que es un "violador". Jocelyn responde: "Me gusta un poco eso de él".

HBO

Le invita a su casa y le dice que no está contenta con el resultado del álbum. En su estudio, le pone su próxima canción, que le parece superficial. Él se ofrece a ayudarla, diciéndole -mientras le frota un cubito de hielo por la pierna- que tiene que "cantarla como si supieras follar".

Luego le dice que confíe en él; ella dice que no, pero le permite quitarle la bata y envolverla completamente alrededor de su cabeza. Para asegurarla, utiliza el cinturón y se lo enrolla alrededor del cuello, y ella empieza a asfixiarse. Le dice que no se asuste mientras saca un cuchillo y le hace un agujero en la boca para que por fin pueda respirar. Con eso, le dice: "Ahora puedes cantar".