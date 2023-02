Basada en el libro homónimo de Ingeborg Day bajo el seudónimo de Elizabeth McNeill, esta película nos muestra cómo Elizabeth, una bella marchante de arte, entabla relación con John, un broker de Wall Street. Tras unos inicios apasionados, la pareja se embarcará, por deseo de él, en una serie de juegos eróticos cada vez más extraños que confundirán a Elizabeth, pues ella le ama pero desconoce los verdaderos sentimientos de John. Inolvidable la sensual secuencia del striptease de Kim Basinger a un por entonces atractivo y nada retocado Mickey Rourke, a ritmo del You can leave your hat on, de Joe Cocker.