1 Una delicia a cualquier hora Una forma muy sencilla de preparar el queso de Burgos es cortarlo en cuadrados, con una mezcla de pimientas molidas y un chorro de aceite de oliva virgen. ¡Delicioso! Pero hay muchas más formas de prepararlo, te damos una sencilla receta: Milhojas de salmón Cortar el queso en rodajas y aliñar con eneldo, pimienta y aceite de oliva. Para montar el plato colocar una rodaja de queso y encima una loncha de salmón, ir alternando sucesivamente el queso con el salmón. Terminar el plato decorando la milhoja con un chorrito de reducción de módena por encima.

2 Mozzarella, natural o fundido El queso Mozzarella es un producto procedente de Italia, principal ingrediente de las pizzas, y también muy indicado en ensaladas. Hay muchas formas de preparar una ensalada con queso mozarella. Aquí os traemos una receta muy original. Mozzarella con rúcula y miel Cortar la mozzarella, colocar encima de una cama de rúcula y aliñar con una vinagreta de miel, aceite de oliva, sal y unas gotas de vinagre.

3 El queso griego más conocido El queso Feta es de origen griego, elaborado con leche de oveja, cabra y vaca, con un sabor contundente y salado. Se utiliza principalmente en ensaladas. La receta que os presentamos es muy sencilla pero deliciosa: disponer taquitos de queso fetta, añadir aceitunas negras cortadas en láminas y tomates cherry. Terminar aliñando con hojas frescas de albahaca, sal y aceite de oliva virgen.

4 Con dulce o salado El queso Villalón es procedente de Villalón de Campos (Valladolid). Se realiza con mezcla de leche de oveja y vaca o sólo vaca y su sabor es ligeramente salado. Solo, con membrillo y nueces o con anchoas resulta delicioso pero también es ideal para añadir en ensaladas o comerlo con láminas de ajo fresco, pimienta, romero y eneldo. ¡Tú decides!

5 Ensalada de queso de cabra Ingredientes: 1 queso de cabra, 2 manzanas verde doncella, 200 g rúcula, grosellas rojas, nueces, aceite de oliva virgen, vinagre balsámico Elaboración: Lavar la manzana y cortarla en láminas sin pelarla. Dividir el rulo de queso en 4 trozos de 3 cm de grosor. Montar la ensalada empezando por la rúcula. Seguir con el queso, previamente pasada una de sus caras por una sartén caliente.

Colocar las láminas de manzana en forma de abanico y rematar con las nueces y las grosellas. Aliñar al gusto.



6 Flan de queso casero Ingredientes: 5dl leche entera, 4 huevos grandes, 200g queso crema, 180g azúcar, 1 vaina de vainilla, 2 cucharadas de leche en polvo Elaboración: Poner en sartén antiadherente 100 g de azúcar. Dejar a fuego medio hasta que se forme un caramelo con color pero sin que llegue a quemarse. Repartir el caramelo sobre cuatro flaneras individuales.



Precalentar el horno a 190º.

Poner un cazo al fuego con 80 g de azúcar y la vaina de vainilla abierta. Dejar al fuego hasta que el azúcar se disuelva y empiece a hervir. Retirar y dejar infusionar hasta que se enfríe.



Poner en un bol los huevos, el queso crema y la leche en polvo y triturar con batidora. Añadir la leche colada y batir de nuevo. Repartir la mezcla en las flaneras y poner en bandeja de horno con el fondo cubierto de agua. Meter en el horno precalentado y dejar cocer al baño maría una hora. Retirar del horno y dejar enfriar. Meter en la nevera y comer mejor al día siguiente.

7 Nachos con queso rosa Patricia Gallego Ingredientes: 1 bolsa de nachos, queso cheddar, tomate frito y leche Elaboración: En un cazo, fundir el queso con medio vaso de leche.



Cuando esté totalmente fundido, añadir la salsa de tomate y mezclar. Servir acompañado de los nachos. Perfecto para tu lista de recetas de aperitivos.

8 Higos gratinados con queso azul Angélica Heras_HF Ingredientes: higos, queso azul y pan Elaboración: Tostar la rebana de pan. Sacar de la nevera el queso azul para que esté a temperatura ambiente. Cuando esté blandito untarlo sobre el pan.



Cortar el higo en gajos o rodajas pequeñas y colocarlos sobre la tosta encima del queso. Meter el montado en el horno o en el microondas, sólo con el gratinador al máximo, hasta que el queso se funda.

9 Tarta de queso Ingredientes: 200g galletas digestive, 0.5dl leche, 120g azúcar, 2 sobres cuajada en polvo, 500g queso para untar, 120g mermelada de frutos rojos, 1/2 cucharadita de gelatina en polvo Elaboración: Aplastar las galletas hasta reducirlas a migas muy pequeñas (no deben quedar en polvo). Añadir la mantequilla a temperatura ambiente y una cucharada de leche. Mezclar con los dedos y forrar la base de un molde desmoldable con la mezcla.



Poner en una cazuela la leche, el queso, 100 g de azúcar y la cuajada previamente desleída en un poco de leche fría. Triturar ligeramente con batidora y poner al fuego hasta que empiece a hervir. Retirar y verter la mezcla en el molde preparado con su base. Dejar templar y meter a continuación en la nevera al menos dos horas para que cuaje.



Poner en vaso de batidora 100 g de mermelada de frutos rojos y medio dl de agua. Triturar con batidora y colar. Añadir a la mezcla colada 80 g de azúcar y media cucharada de gelatina neutra en polvo. Calentar hasta que empiece a hervir.

Verter la mezcla sobre la tarta ya cuajada y desmoldada y dejar que se enfríe la cobertura.

10 Tarta de queso cremoso Ingredientes: 1kg queso crema, 7 huevo grandes, 400g azúcar, 2dl nata para montar, 1 cucharada de harina de trigo Elaboración: Precalentar el horno a 220ºC .

Forrar un molde de 22 cm con papel de horno humedecido.



Poner en un bol los huevos y el azúcar, el queso, la nata y la cucharada de harina. Batir y mezclar todos los ingredientes.

Verter en el molde y hornear a 210ºC durante 45 minutos.



Retirar la tarta del horno y dejar enfriar, debe quedar algo temblorosa, sin cuajar del todo para que mantenga la cremosidad. Después de reposar un par de horas en el frigorífico tomará un poco más de cuerpo. Servir directamente.

11 Firtata de verduras y queso Patricia Gallego Ingredientes: 2 huevos, 2 claras de huevo, 100g brotes de espinacas, 8 tomates secos, 50g queso feta, aceite de oliva, sal y pimienta Elaboración: Precalentar el horno a 180º

Cortar las espinacas, los tomates secos y el queso en trozos.



Batir los huevos y las claras. Añadir sal y pimienta.

Incorporar las verduras, el queso y mezclar.



Engrasar el recipiente de horno con aceite. Cocer a 180º durante 15 minutos o hasta que, al clavar un cuchillo salga la hoja limpia.

12 Ensalada de queso de cabra Angelica Heras Ingredientes: Rúcula, queso de cabra, piñones, azúcar, aceite y vinagre Elaboración: Lava las hojas de rúcula. Prepara una sartén al fuego hasta que se caliente (sin aceite). Echa los piñones de forma homogénea. Espera a que tengan un marrón apetecible. Espolvorea una pizca de azúcar. Cuando se derrita el azúcar, retira la sartén y los piñones. Prepara escamas de queso de cabra cortando taquitos muy finos. Echa en un bol las hojas de rúcula, los piñones y el queso de cabra. Ralla un poco más de queso de cabra al gusto. Aliña la ensalada al gusto.

13 Ensalada con Camembert P. ZULOAGA / I. SENTMENAT Ingredientes: 2 bolsa ensalada variada, 2 cucharadas de frambuesas, 1 queso de Cambebert, 1 pan de hogaza,150ml aceite de oliva virge, vinagre balsámico de módena, 1 cucharadita de miel y sal en escamas Elaboración: Templar la miel en el microondas. Sacarla y mezclar con el aceite, el vinagre y la sal. Aliñar con esta salsa la ensalada verde. Una vez mezclada, agregar las frambuesas -nunca antes para que no se rompan-.



Quitar la parte superior de la hogaza de pan, retirar la miga y meter dentro el queso Camembert.

Hornear la hogaza rellena de queso 5 minutos a 180ºc.



Sacar a la mesa y servir un poquito de queso templado en cada plato de ensalada.

14 Albóndigas rellenas de queso feta Angélica Heras_HF Ingredientes: 500g carne de cordero, 1 cebolla, 1 rebanada de pan, jugo de limón, 1 cucharada de perejil, 100g queso feta, huevo, sal, pimienta blanca molida, aceite de oliva., Elaboración: Mezclar todos los ingredientes (salvo el queso), incluyendo el pan previamente humedecido y escurrido. Salpimentar e introducir en la nevera durante una hora.



Sacar la masa de carne y formar bolitas que contengan queso. Ensartar las albóndigas en palillos de brocheta (previamente humedecidos en agua), y preparar fritas en aceite de oliva o, mejor, a la barbacoa.

15 Huevos al horno y queso parmesano Angélica Heras / HF Ingredientes: huevos, queso parmesano, semillas de sésamo, aceite de oliva, sal, pimienta blanca molida Elaboración: Romper los huevos en cuatro cazuelas individuales con un poco de aceite. Salpimentar al gusto.



Introducirlos en el horno, precalentado a 180 ºC (sólo por abajo) y dejar que cuaje la clara. En cuanto salgan del horno, cubrirlos con unas láminas de parmesano y espolvorear con semillas de sésamo.



16 Rissotto a los cuatro quesos Angélica Heras / HF Ingredientes: 400g arroz suave, 1 cebolleta, 75g de queso emmental, 75g queso gorgonzola, 75g queso parmesano, 1,5l caldo de verduras, mantequilla, aceite de oliva virgen, sal y pimienta Elaboración: Picar bien fina la cebolleta y rehogarla. Poner a hervir el caldo y, cuando hierva, mantenerlo en ebullición. Añadir el arroz a la cebolleta y darle vueltas durante un par de minutos. Incorporar caldo hirviendo, hasta cubrirlo, remover y salpimentar.



Añadir los quesos, excepto el parmesano. Cuando el arroz lleve unos doce minutos, removerlo y añadir caldo si es necesario.



Cuando el arroz esté al punto rectificar de sal y pimienta, añadir el parmesano y una nuez de mantequilla. Dejarlo dos minutos en reposo, tapado. Pasado este tiempo, agitar la cazuela y servir el arroz inmediatamente.

17 Uvas rellenas de queso azul Angélica Heras / HF Ingredientes: 16 uvas blancas, 50g queso azul, 50g requesón, 8 nueces caramelizadas, 2 cucharadas azúcar Elaboración: Con un cuchillo afilado, cortar las uvas por la mitad y retirar con cuidado las pepitas.



En un cuenco, aplastar los quesos y el requesón con un tenedor y rellenar las uvas con la mezcla.



Preparar un caramelo en un cazo al fuego con el doble de azúcar que de agua. Cuando hierva, añadir las nueces y remover para que queden bien cubiertas. Dejar que enfríen durante unos minutos. Servir las uvas aliñadas con la salsa de nueces.

18 Angélica Heras / HF Ingredientes: espinacas frescas, queso camembert, tomates cherry, huevo, pan rallado, vinagre balsámico de módena, sal, pimienta blanca molida, aceite de oliva Elaboración: Cortar el queso en triángulos. Rebozarlo, primero en huevo y luego en pan rallado. Repetir esta operación una vez más.



Freír los taquitos en aceite caliente. Dejarlos escurrir en papel absorbente.



Preparar una vinagreta con el doble de aceite que de vinagre y sazonar con sal y pimienta. Disponer las espinacas y aliñarlas con la salsa. Servir los quesitos rebozados sobre las espinacas y decorarlos con los tomates cherry.

19 Tartaletas de queso y mandarina Angélica Heras_HF Ingredientes: masa quebrada, 250g queso para untar, 2 yogures, 0g azúcar 1 huevo y 4 mandarinas Elaboración: Forrar varios moldes de tartaletas individuales con la masa quebrada y hornearlos hasta que empiecen a coger color. Luego reservarlos.



En un recipiente grande colocar el queso, los yogures, el huevo y el azúcar. Pasar estos ingredientes por la batidora hasta obtener una mezcla homogénea. Rellenar cada tartaleta con la mezcla y volver a hornearlas a temperatura suave a unos 150 ºC. Sacarlas del horno justo cuando cuaje, antes de que empiece a coger color (unos quince minutos).



Trocear las mandarinas (dos con cáscara y dos sin ella) y batirlas con una batidora o robot hasta obtener una crema homogénea. Presentar las tartaletas frías y con la crema de mandarina por encima.

20 Cerezas con crema de queso al oporto Ingredientes: 400g cerezas, 1 cucharada azúcar, 1dl vino de oporto, 10g mantequilla, 100 g chocolate blanco, 1.5dl nata para montar Elaboración: Lavar y quitar la semilla a las cerezas. Poner en un bol las cerezas con una cucharada de azúcar. Tapar con papel film y dejar en la nevera toda la noche.



Poner una sartén al fuego con la mantequilla y las cerezas escurridas del jugo que hayan soltado. Saltear a fuego fuerte un par de minutos y añadir a continuación los jugos del macerado. Un par de minutos después añadir el oporto, bajar el fuego y dejar que reduzca a la mitad. Repartir las cerezas en cuatro copas tipo Martini.



Poner un cazo al baño maría con el chocolate blanco troceado y la nata para montar. Mantener hasta que se derrita el chocolate. Retirar del fuego y trabajar removiendo la mezcla hasta que se enfríe y tome consistencia.

Servir la crema en las copas sobre las cerezas.

