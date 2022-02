El rey Juan Carlos I ya ha superado el coronavirus. Al parecer el ex monarca dio positivo en este virus el pasado mes de noviembre, una noticia que hasta ahora se ha mantenido en completo silencio. Según han desvelado, el padre de Felipe VI sufrió varios síntomas que hicieron que tuviese que quedarse unos días en reposo, cancelando algunas de las citas que tenía programadas. Ahora, meses después se han dado a conocer algunos detalles de cómo vivió esta enfermedad.

En el programa de 'Ya es mediodía' han informado de que don Juan Carlos tuvo que cancelar una comida con el príncipe heredero Mohamed bin Zayed Al Nahyan por haberse contagiado por covid. Al parece, el ex monarca confesó que se encontraba mal aunque no ha llegado a tener síntomas graves.

Telecinco

Según han informado, al conocer el estado de salud del rey emérito, el príncipe Mohamed bin Zayed Al Nahyan no dudó en enviarle un helicóptero para que fuese al hospital y recibiese atención médica en el centro sanitario. Tras hacerse una revisión descubrieron que su estado de salud era bueno y pudo regresar a la residencia en la que lleva instalado desde hace algún tiempo en Abu Dabi. Una situación que se ha llevado con un gran hermetismo y que no se ha hecho pública hasta ahora.

Lo cierto es que la preocupación por el estado de salud del rey emérito surgió después de que Rafa Nadal diese positivo un día después de haber estado reunido con él. Sin embargo, en ese momento se anunció que don Juan Carlos se había hecho una PCR y había dado negativo. Lo que no se sabía en ese momento es que el ex monarca ya había superado esta enfermedad en el pasado, algo que han intentado mantener en secreto.

Gtres

Lo último que sabíamos hasta ahora de don Juan Carlos era que se encontraba "más delgado" y "bien de salud". Una noticia que hizo pública Carlos Herrera después de haber estado un día junto a él en Abu Dabi.

