La reina Letizia ha regresado a la pasarela Cibeles por todo lo alto. La monarca llevaba doce años sin pisar el escaparate de moda más importante de nuestro país. Ahora, con motivo de la presentación de la 75º edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, nombre que recibe ahora esta pasarela, la madre de la princesa Leonor ha reaparecido en este evento acaparando todas las miradas con un 'look' donde el blanco ha sido el claro protagonista y con el que ha demostrado su gran versatilidad a la hora de vestir, y es que en su anterior aparición pública el negro había sido el color predominante.

De esta forma, la reina Letizia ha acudido esta mañana al Pabellón de IFEMA para ver las propuestas que han realizado tanto diseñadores consagrados como jóvenes talentos. Un evento por el que se ha mostrado muy interesada observando con detenimiento cada uno de los diseños expuestos y donde ha podido hablar con algunos diseñadores como Palomo Spain.

Gtres

Para este acontecimiento tan especial, la reina Letizia ha optado por estrenar un 'look' compuesto por una blusa de manga larga abullonada y hombreras; y una falda muy vaporosa que tenía dos sugerentes aperturas laterales con el que ha conquistado a todos. Al parecer, se trata de un diseño que los modistos de Zarzuela le han hecho a medida a ella.

Gtres

Además, para darle un toque de color ha optado por llevar unos tacones de Magrit y una cartera de color burdeos. Como complementos, ha optado por unos pendientes de aro grandes dorados y su anillo de Karen Hallam. Sin duda, un acto del que parece haber disfrutado y en el que no ha dudado en hacerse 'selfies' con algunos de los asistentes.

Gtres

De esta forma, la reina Letizia, que no acudía a este evento dede su primera visita en septiembre de 2010, cuando todavía era Princesa de Asturias e inauguró la pasarela EGO dedicada a jóvenes creadores, ha vuelto a demostrar una vez más su apoyo por la moda española acudiendo a este evento. La mujer del rey Felipe VI ha podido descubrir los preparativos qué hay detrás de los desfiles y ha conocido las nuevas tendencias que habrá el próximo otoño-invierno 2022-2023.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io