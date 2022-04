Nuevo acto juntos de Felipe VI y su mujer, Letizia. Tras viajar a Palma de Mallorca para participar en la proclamación del ganador del Premio Fundación Princesa de Girona en la categoría de investigación científica, los Reyes han regresado a Madrid, donde han ofrecido un almuerzo en honor del presidente de la República de Bulgaria, Rumen Radev, y la primera dama, Sra. Desislava Radev, en el Palacio de la Zarzuela (Madrid).

Antes de este almuerzo, el Rey ha mantenido un encuentro con Radev, con motivo de la visita de trabajo que realiza a España. En noviembre de 2016 Rumen Radev fue elegido Presidente por voto directo y casi con el 60% de los votos, que lo convirtió en el quinto presidente elegido democráticamente de la República de Bulgaria.

Los dos matrimonios han posado en las escaleras de entrada al Palacio. Mientras que la primera dama de Bulgaria se ha decantado por un dos piezas en color celeste, Letizia ha recuperado el abrigo de flores de Carolina Herrera, que estrenó precisamente en el mismo entorno, ya que fue en esas mismas escaleras para recibir al presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su esposa, Angélica Rivera. Fue el 25 de abril de 2018.

Se trata de un abrigo de estilo sesentero, botones joya y estampado con flores de la colección pre-fall 2018, y tenía un precio de 2.456 €. Es una prenda ideal para la primavera, que Letizia recupera 4 años después de su estreno y casi cuatro desde que se lo vimos la última vez. Fue en mayo de 2018, en Logroño, durante la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. En las tres ocasiones lo ha lucido con salones rosas.

