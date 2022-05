¿Qué hacía Leonor mientras su abuelo Juan Carlos I disfrutaba de su visita a España? La Princesa Leonor sigue cursando su primer año de Bachillerato en el internado Atlantic College de Gales y la joven está de lo más a gusto e integrada allí. El rey Juan Carlos I se reencontraba con su familia este 23 de mayo para celebrar un almuerzo en el palacio de la Zarzuela. ¿Quiénes han asistido al almuerzo? "A continuación, ha tenido lugar un almuerzo familiar al que han acudido los Reyes, la Infanta doña Sofía, los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía, así como la Infanta doña Elena y sus hijos, y la Infanta doña Margarita y don Carlos Zurita", informaba el comunicado mandado por la Casa Real.

Mientras pasaba esto en España, la princesa se encontraba en Gales despidiendo por todo lo alto a los estudiantes de 2º de Bachillerato que se han graduado. La joven, disfrutando de la experiencia, no quiere perderse ningún acto organizado por el internado. En las fotos que le han hechos a los alumnos no aparece la princesa, pero si otros alumnos de su curso.

Gtres

Aunque ahora se encuentra inmersa en los estudios, Leonor también tiene que atender a los compromisos profesionales de la agenda de la Casa Real. En junio, la princesa tendrña que presidir los Premios de la Fundación Princesa de Girona. La hija mayor del rey Felipe VI viajó por última vez a España el pasado mes de abril para acudir a la jornada sobre Juventud y Ciberseguridad, organizada por el Incibe.

