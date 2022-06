Horas después de que el Rey Juan Carlos I visitase España se podía conocer que muy próximamente volvería. Este martes 7 de junio se ha podido saber que esta segunda visita ha sido cancelada. En concreto, el padre de Felipe VI iba a venir a Sanxenxo para festejar las regatas de este fin de semana, pero el propio Pedro Campos, amigo del emérito y presidente del Club Náutico de la ciudad gallega, ha confirmado que no podrá producirse esta segunda visita.

El rey Juan Carlos y su hijo mantuvieron una "extensa conversación" tras una comida en palacio la última vez que estuvo aquí el emérito. ¿Será este el motivo? "S.M. el Rey y don Juan Carlos han mantenido un tiempo amplio de conversación sobre cuestiones familiares así como sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española desde que el padre del Rey decidió trasladarse a Abu Dabi el 3 de agosto del año 2020", comenzaba el comunicado que mandó la propia Casa Real.

Gtres

Pedro Campos confirmaba al diario 'El Mundo' esta ausencia y explicaba que era por. El padre de Felipe VI iba a permanecer 12 días en el municipio gallego pero sus planes han cambiado. Hasta el lunes mismo, nadie sabía qué iba a hacer finalmente el emérito, y aunque ya habían descartado su presencia en la regata de este fin de semana creían que tal vez iría a laque se celebra el siguiente fin de semana.

Quizás, la próxima vez que don Juan Carlos visite España será de manera privada, tal y como le prometió a su hijo. De momento no se conoce una futura fecha de viaje para volver a ver al emérito por tierras españolas.

