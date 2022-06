El rey Felipe VI ha posado en un 'photocall' como nunca antes lo habíamos visto. El monarca ha sorprendido presidiendo la presentación de la mini serie 'Sin límites', que se estrenará en Amazon Prime Video el próximo 10 de junio. Sin duda, un momento único y poco habitual donde hemos podido verle rodeado de grandes estrellas del cine y la televisión que participarán en este nuevo proyecto. Una cita a la que ha acudido sin la reina Letizia, ya que ella se encontraba en esos momentos en Cartagena para amadrinar el acto de entrega de la bandera de combate a la Fuerza de Guerra Naval Especial.

Lo cierto es que los Reyes siempre han mostrado ser todo unos cinéfilos, mostrando su apoyo por este sector y por el de la cultura en general. Por este motivo, el rey Felipe VI no ha dudado en acudir al estreno de esta 'miniserie' de seis capítulos que trata sobre el viaje en barco que hicieron Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano y que fue el primer en dar la vuelta al globo terráqueo de manera completa. Un acontecimiento histórico que cambió la vida de España y del mundo. Series Amazon Prime Video 2022: los mejores estrenos del año

Esta 'miniserie', que promete convertirse en todo un éxito está protagonizada por los actores Álvaro Morte y Rodrigo Santoro, quienes han podido posar junto al padre de la princesa Leonor. Ambos han conversado con él durante esta presentación, compartiendo algunas sonrisas cómplices con el monarca. Si eres más de películas te recomendamos las 25 mejores películas de Amazon Prime Video de 2022.

Esta es la primera vez que el rey Felipe acude a un acto de este tipo tanto dentro de su agenda institucional como fuera de ella. Una ocasión que nos ha permitido verle en una actitud más desenfadada. De hecho, a su llegada al cine Callao de Madrid donde ha tenido lugar, el Rey ha sido recibido con numerosos vítores. Una aparición que se produce justo después de saber que el rey Juan Carlos I ha cancelado su viaje a España para esta semana. Descubre cómo ha sido el día de cine del marido de la reina Letizia haciendo click en el vídeo de arriba.

