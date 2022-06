Los Reyes han vuelto a aparecer juntos en un acto público. Durante estos últimos días pudimos ver cómo cada uno cumplía con su agenda oficial por separado. De esta forma, mientras que el rey Felipe VI sorprendía acudiendo al preestreno de la serie 'Sin límites', la reina Letizia acudió en solitario a Cartagena para amadrinar el acto de entrega de la bandera de combate a la Fuerza de Guerra Naval Especial. Ahora, ambos vuelven a estar juntos para presidir la cita que había programada en el Palacio de la Zarzuela.

En concreto, los Reyes han presidido la reunión de la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona, formada por el equipo directivo de la fundación y una representación de los miembros del patronato. Una cita muy importante que tiene lugar justo unas semanas antes de que se celebre la entrega de estos galardones, que está prevista a finales de mes principios de julio. Un momento en el que volveremos a ver a la princesa Leonor, encargada de presidir este acto. La hija de los Reyes comienza terminan el próximo 17 de junio sus clases en el en el UWC Atlantic College de Gales, por lo que se espera que sobre esa fecha regrese ya a España, llegando justo a tiempo para presidir este evento.

Casa Real

De momento, durante esta reunión premia a la celebración de los premios Princesa Fundación de Girona, hemos podido ver a la reina Letizia acompañada del Rey. Un encuentro muy importante para el que la madre de la princesa Leonor ha optado por lucir uno de sus trajes de oficina que tanto le pudimos ver durante la pandemia. De esta forma, ha llevado un traje de su fondo de armario compuesto por una blazer y un pantalón negro de Hugo Boss. Una prenda que resaltaba su figura gracias al cinturón que llevaba.

A pesar de que todavía no se ha anunciado la fecha exacta en la que tendrá lugar la entrega de estos galardones, lo que sí conocemos ya son las premiadas. En concreto, se trata de cinco mujeres: la actriz, dramaturga y productora María Hervás, premio Artes y Letras; la ingeniera Elisenda Bou-Balust, premio Empresa; la física e investigadora Eleonora Viezzr, premio Investigación Científica; la psicóloga y emprendedora social Claudia Tecglen, premio Social; y la defensora del medio ambiente y escritora Trang Nguyen, premio Internacional.



