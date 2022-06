Este fin de semana, el país escandinavo se viste de gala para celebrar los 18 años de la hija mayor de Haakon y Mette-Marit de Noruega. Aunque los cumplió el pasado 21 de enero, es ahora, con la llegada del buen tiempo, cuando los reyes Harald y Sonia de Noruega han decidido festejar la mayoría de edad de la princesa que ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono por detrás de su padre. Ingrid Alexandra de Noruega, así es la princesa noruega

Las celebraciones comenzaron este jueves 16 de enero con la cena que el gobierno de Noruega ofreció a la princesa en la que Ingrid Alexandra brilló con un vestido de Monique Lhuillier y este viernes 17 de junio sus abuelos ofrecen una cena de gala a la que acudirán miembros de la realeza europea. La Familia Real Española estaba invitada pero, al final, doña Letizia y sus hijas, Leonor de Borbón y la infanta Sofía, no acudirán al banquete y si lo hará el rey Felipe VI que es padrino de bautismo de Ingrid Alexandra. Su ausencia ha generado polémica como podrás ver en el vídeo de la parte superior. ¡Dale al play!

La ausencia de la reina Letizia y sus hijas Leonor y Sofía llama la atención porque a la fiesta acuden otros herederos al trono como Amalia de Holanda o Victoria de Suecia y su hija Estela de Suecia. La propia Ingrid estrenará tiara de gala y había muchas ganas de ver a la Princesa de Asturias vestida de largo y con tiara pero habrá que esperar. No es la primera vez que el Rey acude en solitario a un evento que tiene que ver con su ahijada. El 31 de agosto de 2019, Felipe VI acudió solo en la Confirmación de Ingrid. Ingrid Alexandra de Noruega, todos los secretos de su estilo.

