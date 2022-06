Tras la gran polémica que hubo después de que ni la reina Letizia ni sus hijas acudiesen a Noruega para estar presentes en la cena de gala celebrada por el 18 cumpleaños de la princesa Ingrid Alexandra, la monarca ha reaparecido junto al rey Felipe VI en el Palacio Real. Los Reyes han mantenido una reunión con los miembros de los patronatos de la Fundación Princesa de Asturias. Un acto donde la madre de la princesa Leonor ha aprovechado para recuperar uno de sus 'looks' más llamativos.

En concreto, la reina Letizia ha decidido lucir un vestido de Hugo Boss que estrenó por primera vez durante el viaje que realizó a Cuba en 2019. En concreto, se trata de un vestido largo con estampado de cebra y un lazo en la cintura con el que resalta su figura. Una prenda que también se caracteriza por su cuello y sus mangas largas. Sin duda, un 'look' de lo más salvaje con el que estamos poco acostumbrados a verle.

Para completar su atuendo, la monarca ha optado por llevar unos zapatos rosas de Carolina Herrera que lució recientemente durante la reunión que tuvieron con el Patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido y que da un toque de color a su 'look'. Un estilismo de lo más llamativo que ha completado con su melena suelta, con unos pendientes en forma de daga Gold&Roses y su inseparable anillo de Karen Hallam.

Lo cierto es que a la reina Letizia parece encantarle los vestidos camiseros, y es que no es la primera vez que le vemos con una prenda de este estilo. Ahora, tras arrasar luciendo sus vestidos 'low cost' que se han convertido en tendencia, la mujer del rey Felipe VI reaparece rescatando una de las prendas de su fondo de armario que más han dado de qué hablar y con la que es más difícil verle.

Esta reunión se produce justo días después de la esperada llegada de la princesa Leonor a España tras haber comenzado sus vacaciones. La Fundación Princesa de Asturias entrega sus premios en otoño ante la presencia de la Familia Real, precisamente un acto muy importante, ya que en esta ceremonia la princesa Leonor es la encargada de pronunciar uno de sus discursos más importantes del año.

