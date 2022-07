La infanta Cristina ha reaparecido en España para cumplir con un acto público de su agenda. Lo cierto es que la hermana del rey Felipe VI lleva un mes en Barcelona y ahora ha reaparecido públicamente para asistir en Cantabria a un encuentro de empresas multilatinas organizado por la Universidad Internacional Menendez Pelayo de Santander. Un encuentro en el que ha sorprendido verle de nuevo con una gran sonrisa mientras era fotografiada a su llegada al palacio de la Magdalena.

Para este acto público, la infanta ha optado por llevar un conjunto compuesto por unos pantalones beige y una chaqueta blanca. Un atuendo que ha completado con una blusa con estampados, el pelo suelto. De esta forma, ha mostrado que se encuentra recuperada después de haber estado un tiempo ausente tras confirmarse su separación con Iñaki Urdangarin.

📷Algunas imágenes de la infanta Cristina en la UIMP con los ponentes del curso y el equipo de gobierno#UIMP2022 #UIMP90Aniversario #InfantaCristina pic.twitter.com/Wu5AmVyVMP — UIMP (@UIMP) July 15, 2022

En concreto, este evento se enmarca dentro de los cursos de verano de la UIMP, que está celebrando su 90º aniversario. Una cita a la que ella ha tenido que acudir como directora del área de internacional de la Fundación La Caixa y en el que han analizado tanto el panorama global como los principales retos de Iberoamérica tras la pandemia. Un acto en el que se le ha podido ver compartiendo sonrisas junto al resto de los asistentes.

Durante este encuentro ha llamado la atención que sigue luciendo su alianza de casada. Además, ha sorprendido verle sin la característica verruga que lucía en su rostro, la cual parece haberse quitado. Sin duda, un encuentro en el que parece encontrarse mucho mejor después de haberle visto hace un tiempo en Barcelona junto a su hijo Pablo y que se produce mientras Iñaki Urdangarin disfruta de su primer verano separado de ella.

