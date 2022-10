Tras su domingo más romántico y sencillo, los reyes Felipe y Letizia han empezado la semana acudiendo al estreno de la ópera 'Aída' en el Teatro Real de Madrid. Este pasado domingo 23 de octubre, aprovechando que hacía un tiempo muy de otoño, el matrimonio acudía al cine para disfrutar de la película ‘Los renglones torcidos de Dios’ dirigida por Oriol Paulo y protagonizada por Bárbara Lennie y Eduardo Fernández y que se basa en la mítica novela de Torcuato Luca de Tena.

Para esta cita en la ópera, doña Letizia ha escogido algo muy diferente a su look de domingo, y es que la reina ha optado por un diseño muy elegante para disfrutar de la noche. En concreto se ha tratado un vestido de estreno azul noche, color favorito a parte del rojo. Este diseño es de la firma española Miphai, el modelo París, y cuesta 195 euros.

Gtres

Para complementar este elegante look, la reina Letizia ha lucido unos pendientes que no le habíamos visto hasta el momento. Al llevar un discreto recogido, las joyas han resaltado recogiendo casi todo el protagonismo al look. Se trata de unas joyas de Sibela Studio en plata y con piedras talladas en forma de lagrima de color sapphire y champagn. La mujer de Felipe VI ha cerrado su estilismo con unos tacones destalonados plateados y una cartera a conjunto.

Lo más llamativo del vestido es el escote vertiginoso de la espalda. La reina Letizia siempre apuesta por innovar y por las tendencias y los escotes en la espalda nunca pasan de moda. En las fotografía, a parte de volver a ver lo en forma que está, también hemos podido apreciar que la reina sigue con un bonito bronceado.