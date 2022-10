La princesa Leonor aterrizaba el pasado día 27 de octubre en España, adelantando un día sus vacaciones del internado UWC Atlantic College donde se encuentra estudiando su último año escolar. La Familia Real al completo presidió el XXX concierto que acoge el Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo. Después, vivieron una emocionante ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, donde la hija de los Reyes volvió a hacer gala de su naturalidad y formación. Tras una velada para el recuerdo, Leonor y sus padres viajaron hasta Cadavéu con la sonada ausencia de la infanta Sofía, indispuesta por una gastroenteritis.



La princesa Leonor hacía un tremendo esfuerzo, incluso teniendo que hacer una parada técnica en un restaurante de la localidad. Pero, finalmente se tenía que marchar antes de tiempo y era la Reina la que leía el discurso en el Pueblo Ejemplar en su lugar. Al parecer, un plato del menú que se sirvió en el cóctel posterior a la entrega de premios lo que le sentó mal a las hermanas.

Una gastroenteritis, que tal y como señaló la Reina en 24 ó 48 horas ya estaría recuperada. Así que suponemos que ahora la Princesa se encuentra totalmente recuperada tras su indisposición y ha celebrado su cumpleaños en familia.

Gtres

Después de su viaje oficial a Alemania, diversos compromisos oficiales y unos emocionantes Premios Princesa de Asturias han decidido tomarse un descanso en el puente de Todos los Santos y han liberado su agenda este lunes para celebrar junto a su hija su último cumpleaños siendo menor de edad.

Los Reyes podrán disfrutar de estos dos días en familia, pues no tienen ningún compromiso real hasta el próximo 2 de noviembre, cuando retomarán sus compromisos. Si el año pasado celebraban su cumpleaños con una escapada al cine, este año no sabemos cuál es el plan que han preparado para este día. Aunque, conociendo su amor por el séptimo arte y la música no nos extraña que sea un plan cultural para celebrar el 17º cumpleaños de la princesa Leonor.

Ella no tiene que regresar hasta el próximo 6 de noviembre a su internado para retomar sus estudios y finalizar el curso académico para el próximo dar la bienvenida a su formación militar. Puede que también aproveche estos días para reencontrarse con sus antiguos compañeros del Colegio Santa María de los Rosales, donde ha estado estudiando hasta 2021 y al que sigue asistiendo su hermana, la infanta Sofía.

Gtres