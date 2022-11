Pedro Piqueras lleva más de una década al frente de los Informativos de Telecinco siendo uno de los grandes rostros de la cadena, que incluso ha llegado a pasar la noche en Mediaset. Junto a Matías Prats o Vincete Vallés se ha convertido en uno de los grandes emblemas de la profesión para el gran público. Periodista de raza, ha dedicado gran parte no solo a ejercer la profesión sino también a convertirse en un gran maestro para todos sus compañeros, incluida la reina Letizia Ortiz, a la que dio clase. Un episodio que el periodista ha recordado en una entrevista en el podcast 'Buenismo bien' de la Cadena SER. "Cuando ella empezaba, yo le di clase una vez en un curso de periodismo que organizaba una academia", ha asegurado Piqueras durante la entrevista.

Telecinco

Así, Pedro Piqueras se ha deshecho en halagos hacia la monarca de quien guarda un gran recuerdo. "Recuerdo una chica que siempre estaba dispuesta a salir la primera para todo, era muy dispuesta, muy guapa y muy inteligente. Tengo, de aquel momento, la mejor impresión. Ahora no tengo, es reina y procuro no hablar de ello", ha asegurado el periodista quien ha contado una anécdota sobre una de las últimas veces en las que la vio como compañera de profesión. "La vi un día en un restaurante que estaba esperando a sus amigos, y me dio tiempo a decirla 'Letizia, qué bien lo estás haciendo'".

A pesar de no haber coincidido profesionalmente con ella, el maestro la tiene en muy alta estima como presentadora y periodista: "Como periodista, si hubiera seguido, hubiera sido insustituible, como reina está bien porque es la única", bromeaba. Además, ha confesado cuál es la relación que tiene con el resto de presentadores de informativos: "Matías Prats es un tipo genial, me llevo muy bien con él. Nos llevamos muy bien todos los que estamos en el rollito este. Con Vicente Vallés me llevo también muy bien"

Aunque no es dado a conceder entrevistas, Pedro Piqueras, quien también ha hablado sobre los polémicos pasos de 'Sálvame' a los informativos, confesaba que esta vez había hecho una excepción por su hijo: "intercedió y aquí estoy". El periodista, de 67 años, ha confesado que la jubilación "se va acercando" y es que se mantiene en Telecinco por "fidelidad" a Basile ya que "en esta casa me he encontrado muy a gusto". "No puedo ser un tapón para un montón de gente que viene y lo hace muy bien pero irte por tu cuenta cuesta mucho", ha asegurado.