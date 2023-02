Letizia se ha convertido en la 'reina del reciclaje'. No la hemos visto en un punto limpio (de momento), pero sabe darle una segunda vida -o más- a sus prendas. El pasado 1 de febrero, los Reyes presidieron varias audiencias en el palacio de la Zarzuela, en Madrid, y para la ocasión, la mujer de Felipe VI eligió un vestido de Sandro Paris, que ha llevado desde su estreno -en diciembre de 2018- casi una decena de veces.

Aunque en sus apariciones públicas la vemos con piezas de estreno, como la falda rosa que llevó para recibir al Cuerpo Diplomático acreditado en España en el Palacio Real o el vestido 'low-cost' de Mango que llevó en Menorca, tampoco faltan prendas recicladas, que tiene guardadas desde hace años, o que 'coge' prestadas a sus hijas, como el vestido de Dándara de Leonor que llevó a la reunión de trabajo sobre Salud Mental en la sede de UNICEF Comité Español de Madrid.

Esta forma de gestionar sus looks le ha llevado a divertidas anécdotas: como ponerse el mismo vestido 365 días después, como ocurrió en su viaje a Petrer (Alicante) para asistir al II encuentro de la Red de Centros de atención directa y Servicios Especializados de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y donde se dio un baño de masas: todos los ciudadanos querían darle la mano o hacerse una foto con la Reina.

Hasta ahora hemos hablado de sus prendas, pero también 'recicla' sus complementos. Algunos que no se quita, como su anillo de Coreterno, y otros que va variando como los bolsos del hombro o sus zapatos de salón de Magrit, que desde hace algún tiempo llevan una pequeña plataforma en la parte delantera de la suela para evitar el dolor que le produce la metatarsalgia crónica que sufre. A estos complementos habría que añadir sus últimas incorporaciones: zapatos planos o de tacon bajo.

La elección de looks que forman parte de su armario desde hace años, convierten a Letizia en una de las 'royals' más 'sostenibles'. Según el portal UFO No More, que analiza cada uno de los estilismos de la realeza, ha elaborado su lista anual en la que refleja lo que han gastado en ropa. En 2022, Letizia gastó unos 54.000 euros en ropa, frente a los 700.000 de Charlene de Mónaco.