Letizia vuelve a dar que hablar. Cuando todos comentan la actitud de la Reina al no santiguarse durante la misa de Santiago, la mujer de Felipe VI ha sorprendido con un nuevo tema de conversación y es que en su último acto antes de comenzar sus vacaciones, la mujer de Felipe VI ha pedido 'prestado' un vestido a su hija mayor, la princesa Leonor. Pasadas las 11.00 h de este 27 de julio, Letiza llegaba a la sede de Unicef en Madrid para presidir la reunión de trabajo sobre Salud Mental con expertos y padres en la sede de UNICEF Comité Español de Madrid.

Aunque en un principio parecía que la Reina había elegido un look de estreno, lo cierto es que sí era de estreno para ella, pero ya se lo habíamos visto a otro miembro de la Casa Real, concretamente a su hija mayor. Un vestido camisero de la firma española Dándara, de corte camisero, con estampado étnico y cinturón del mismo tejido. La princesa Leonor lo llevó el pasado junio cuando acudió con sus padres y su hermana la infana Sofía al espectáculo de María Pagés en los Teatros del Canal. Ya entonces se agotó.

Letizia con el mismo vestido que su hija Leonor llevó el pasado junio. Gtres

Ambas lo han combinado con sandalias de esparto. Leonor lo llevó con alpargatas de Macarena Shoes y un bolso cruzado, mientras que su madre lo ha combinado con sus cuñas de piel de Uterqüe, que estrenó en 2019. Y con su inseparable anillo de Karen Hallam.

En la reunión se ha abordado la problemática de la salud mental en niñas, niños y adolescentes; se han analizado compromisos para aumentar la inversión en este ámbito con el objetivo de promover el bienestar de la infancia y sus cuidadores; ayudar a impulsar la agenda y el trabajo de UNICEF, que está reforzando sus programas de salud mental en todo el mundo.

Letizia se ha reunido con expertos del ámbito científico/técnico (relacionados con el ámbito clínico de la atención a niños, niñas y jóvenes); preventivo (visión más relacionada con la sensibilización sobre la necesidad de entender los problemas de salud mental como una parte integral de la salud –física y mental- y de contribuir a la eliminación del estigma que, hasta ahora, supone este tipo de problemas); y divulgativo (expertos con potencial de alcance mediático).

Asimismo, la Reina también ha charlado con padres de niños, niñas y adolescentes para conocer a lo que se enfrentan cuando aparecen problemas de salud mental de sus hijos y conocer de primera mano su visión sobre la detección de los problemas, las medidas, las soluciones, tratamientos a aplicar y las necesidades que requieren.



Letizia y su polémica durante la misa de Santiago

El pasado 25 de julio día de Santiago, los Reyes y sus hijas viajaron hasta la ciudad gallega para presidir los actos del día del Apóstol. La familia real al completo asistió a la Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago, patrón de España, que se celebró en la cateadral de Santiago de Compostela. Y fue durante esta ceremonia cuando llamó la atención la actitud de Letizia, que no se santiguó, como sí hicieron su marido y sus hijas.

La más rápida santiguandose. pic.twitter.com/EPcyfrPokh — Javier García Isac (@Javiergaciaisac) July 25, 2022

