El rey Juan Carlos quiso divorciarse Durante el capítulo 1 de este documental han tratado los grandes problemas que tuvieron los Reyes en su matrimonio, asegurando que él quiso incluso divorciarse.

Juan Carlos y el parecido con Alfonso XIII Gtres Antes del estreno del documental, comentaron que habían encontrado imágenes y cartas desconocidas de Alfonso XIII que hacen ver el parecido entre los Borbones, sobre todo entre él y el rey Juan Carlos I. Uno de los aspectos que se han vinculado a ambos ha sido en su relación con las mujeres, y es que parece que los dos tuvieron problemas en su matrimonio. Además, han encontrado también una vinculación entre él y su abuelo por las polémicas económicas en las que ambos se han visto envueltos.





El Rey en contra de la boda de su hijo con doña Letizia Getty Images Según relatan en este documental, el rey Juan Carlos I no estaba de acuerdo con que su hijo se casase con una periodista, y es que al parecer él habría preferido que Felipe VI contrajese matrimonio con alguien de "sangre azul".

Reina Letizia: una difícil integración Agencias Ana Pastor ha adelantado que el capítulo 4 tendrá como gran protagonista a la Reina. "No sabía lo difícil que se lo habían puesto por ser nieta de un taxista (...) Su entorno nos ha contado cómo se la maltrató en ocasiones desde la prensa", ha confesado la periodista en la rueda de prensa de la presentación del documental.

