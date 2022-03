Alberto de Mónaco ha acudido solo a la misa de Acción de Gracias por Su Alteza Real Felipe de Grecia y Dinamarca, Duque de Edimburgo, que falleció el 9 de abril de 2021. El pasado noviembre, su mujer, Charlene de Mónaco, regresaba al Principado pero se marchaba a un destino desconocido para continuar su recuperación. A principios de marzo regresaba al Principado. Estaba "feliz" de poder reencontrarse con su familia. Y en el comunicado que difundió el Palacio de Mónaco apuntaba a que "en las próximas semanas podrá retomar completamente sus actividades oficiales", interrumpidas desde que en mayo de 2021 enfermase en Sudáfrica, su país natal. En la nota destacaban que "en cuanto la salud se lo permita, la princesa podrá disfrutar de la alegría de convivir con los monegascos, algo que tanto ha echado de menos".

Pero Charlene no está recuperada del todo y prueba de ello ha sido la imagen de Alberto de Mónaco llegando solo -justo detrás de Felipe VI y Letizia- a la misa celebrada en la Abadía de Westminster, en Londres. El príncipe, que el pasado 14 de marzo, cumplió 64 años está volcado en sus hijos y en los cuidados que precisa su mujer.

Getty Images

Tras la imagen de Charlene con su familia el día que llegó al princiado, no hemos vuelto a verla en ningún acto oficial. La única imagen que hay de ella sería del pasado 22 de marzo cuando la mujer de Alberto de Mónaco fue fotografiada en el aeropuerto de Niza, antes de subir a un avión rumbo a Suiza para acudir a una revisión en la clínica Les Alpes. Al parecer, la princesa no estaría alojada en Palacio, sino en Roc Agel, una propiedad campestre de la familia real monegasca, donde sigue una dieta ecológica y practica natación y yoga.

