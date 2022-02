Preocupada por los demás Gtres La duquesa ha acudido a Dinamarca para interesarse por el Proyecto de Salud Mental Infantil de Copenhague. Allí, ha podido conocer el Proyecto de compresión de su bebé, en el Museo de niños en Frederiksberg, donde ha vuelto a hacer gala de su empatía. Kate Middleton ha mantenido una animada charla con algunos padres primerizos que se benefician de este programa, demostrando su preocupación por este asunto.

Siempre con una sonrisa Gtres La duquesa habitúa a mostrar siempre una amplia sonrisa en cada acto público que realiza contagiando su alegría al resto de los presentes.

Muestra su lado más divertido tirándose por un tobogán Gtres La esposa del duque de Cambridge no duda en mostrar su lado más infantil tirándose desde un tobogán, algo con lo que pareció pasárselo a lo grande y con volvió a hacer gala de su naturalidad.

Vuelve a triunfar con su 'look' Gtres Durante su visita a Dinamarca, la duquesa ha vuelto a conquistar a todos con su 'look' luciendo una chaqueta roja de Zara que le sienta de maravilla y que ha combinado con una camisa blanca y unos pantalones negros.

Arropada por todos Gtres Su carisma ha hecho que sea una de las 'royals' más queridas y por eso es habitual ver cómo algunos ciudadanos no dudan en recibirla con regalos como unas bonitas flores que ella no duda en coger mostrando su profundo agradecimiento.

Una más en cada aparición pública que realiza Gtres La duquesa no solo acude a ver el trabajo que realizan los demás sino que se implica e intenta formar parte de ellos para comprender mejor su labor.

Sus gestos más cómicos Gtres A Kate Middleton le encanta estar rodeada de niños y no duda en sacar su lado más divertido sin importarle cómo vaya a salir en las fotografías. Tanto es así que incluso ha llegado a ponerse bizca para sacar una risa a los más pequeños.

No duda en remangarse para trabajar como una más Gtres En cada acto público que realiza Kate Middleton muestra una nueva faceta suya implicándose en las labores que realizan las diferentes organizaciones que visitan e intentando llevar a cabo algunos de los trabajos que tiene que realizar para mostrar su implicación.

