¿Sabías que Julio Iglesias y Rocío Jurado tuvieron una gran amistad... hasta que 'La más grande' dio un golpe en la mesa que acabó con ella? Ha sido ahora Rosa Benito, casi 16 años después de la muerte de la artista, cuando ha querido desvelar ciertos detalles que vivió de la mano de la fallecida cantante, especialmente ahora que se emite 'Montealto: regreso a la casa' -programa en el que están saliendo muchos secretos de la familia Mohedano-, y lo que ha dejado a todos alucinados ha sido la historia de cómo se acabó la amistad entre el cantante de 'Manuela' y la de 'Como una ola'.

Ha sido en el programa en el que colabora Rosa en Telecinco por las tardes, 'Ya son las ocho', donde ha revelado la historia: según ella, Julio tuvo un primer feo con Rocío cuando le prometió grabar con ella a dúo el tema 'Amigo amor', pero cuando llegó el momento, y ella incluso ya estaba en Miami lista para trabajar, él no acudió a la cita alegando que estaba de viaje.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Rosa tampoco ha tenido reparo en desvelar que la Jurado tenía un cariño especial a Julio a pesar de aquello, pero su amistad tocó mínimos cuando Julio, que había prometido estar en último especial que grabaría Rocío en TVE, ya enferma, finalmente no se presentó. Un feo desplante que dinamitó su relación de amigos y que nunca tuvo arreglo con el fallecimiento de Rocío en junio de 2006.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io