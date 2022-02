Íker Casillas demandó al colaborador José Antonio Avilés

Así ha respondido Casillas a la noticia que le relaciona ahora con la influencer y empresaria Rocío Osorno

El juicio en el que José Antonio Avilés y el futbolista Íker Casillas se han enfrentado en los juzados ha dado el pistoletazo de salida este 10 de febrero y ha tenido una testigo sorpresa: Terelu Campos. El pasado verano, el colaborador televisivo hizo pública una información que relacionaba supuestamente al futbolista con la cantante Sara Dénez, algo que ambos negaron en su momento (y en especial ella, que tenía novio). Sin embargo, la cosa no quedó ahí, e Íker decidió demandar al colaborador por intromisión ilegítima en el honor y la intimidad y por su "dudoso buen proceder ético y/o profesional", según consta en la demanda, y por lo que le reclama 30.000 euros de indemnización.

Tanto Avilés como Casillas han llegado muy tranquilos y sin hacer declaraciones. El colaborador caminaba junto a su abogada, que será quien le defienda durante todo el proceso. Hace tan sólo unos días le confirmaba a Marta López que no estaba para nada nervioso. El caso es que este enfrentamiento judicial ha acabado llevando al juzgado a Terelu como testigo. Iremos viendo cómo va todo.

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La que sí llegaba dispuesta a dar su versión de los hechos (aunque se desconoce si ha ido por parte de Íker o por parte de José Antonio) era Terelu. La co-presentadora de 'Sálvame Lemon Tea' llegaba tan sólo cargada con un bolso y una botella de agua, además de la pertinente mascarilla que ocultaba su rostro, que tampoco le impedía responder a los reporteros que esperaban a las puertas de los juzgados de Pozuelo de Alarcón a si estaba nerviosa: "Yo no, hija", dejaba claro antes de adentrarse en las dependencias judiciales.

Gtres

A diferencia de Antonio Avilés, que llegaba andando, Íker Casillas ha entrado directamente en coche al edificio para evitar las preguntas de la prensa.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io