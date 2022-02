Rosa Benito se ha llevado otro disgusto en el 'Fresh' de 'Ya es mediodía', y todo por las últimas declaraciones de su sobrina de Rocío Carrasco. En cada emisión de 'Montealto: regreso a la casa' la hija de Rocío Jurado desvelaba más detalles de su relación con ciertos miembros de su familia mediática y en esta última emisión, 'Licencia para hablar', ha terminado desvelando muchos duros motivos por los que Rocío Carrasco no quiere saber nada de quienes les han hecho mucho daño.

La primera en reaccionar ha sido Rosa Benito y sin poder evitarlo se derrumbaba. Las palabras de su sobrina refiriéndose a ella como "persona no fiable" le han caído como un jarro de agua fría. La hija de 'la más grande' gritaba a los cuatro que vientos que para ella, Rosa, "no es familia". "No he vivido de mi sobrina. Yo entro en la tele defendiendo a mi hija que entra en Gran Hermano VIP. No me he valido de ella. No me he aprovechado de ella. Yo he trabajado, he dejado a mis hijos solos, y a mis nietos, que son mi sangre", comenzaba la ex mujer de Amador Mohedano.

Telecinco

Rocío Carrasco se dirigía el pasado viernes a su familia mediática como "manada de alimañas", algo que ha sentado fatal al clan. "Si me tengo que ir de este programa y de esta cadena me voy pero yo sé lo que he vivido. Yo estoy muy contenta de formar parte de esa familia de alimañas. Yo he estado con ellos y ellos conmigo y estoy súper contenta de eso. Su madre se murió muchas veces de dolor en vida. Quien me conoce sabe que no tengo ningún guion, incluso me tenéis que frenar. Pero es que yo he estado ahí, si yo contara todo lo que he visto, oído y vivido. Estoy harta de que se me ponga en una situación en la que me tengo que morder la lengua", continuaba Rosa con la voz rota.

La madre de Rosario Mohedano está muy orgullosa de todo lo que ha vivido en televisión y de lo que ha vivido con su cuñada Rocío Jurado. "Quién me conoce sabe que yo no tengo ningún (...) Nos están engañando, nos están engañando en muchísimas cosas, y su madre se hubiera muerto, sí, de ver en lo que ha llevado todo esto. Mi cuñada era muy feliz al lado de todos los suyos, era lo que más le gustaba en su vida… Nosotros hemos trabajado, yo he trabajado, a mí nadie me ha regalado nada, yo he trabajado…", estallaba la colaboradora.

