Anabel Alonso desvela cómo lleva la maternidad. La actriz y su pareja, Heidi Steinhardt son madres de un niño Ígor, que nació el 24 de mayo de 2020, acudió en Madrid a la novena edición de los premios MIM Series 2022 para recoger un premio y allí se mostró encantada de reencontrarse con sus compañeros de profesión y por recibir un galardón de parte de los guionistas. "Recibir un premio de parte de los guionistas es muy especial, que ellos consideren que lo que tú haces va en la línea de lo que ellos han pensado y han parido... Porque quieras que no uno cuando lee un libro luego se hace la película y siempre se decepciona entonces que los guionistas digan 'uy, lo que yo quería está ahí' es maravilloso", comentó.

Anabel Alonso confesó que tiene nuevos proyectos aunque, ahora que es mamá, intenta tener más tiempo para su familia. "Yo con 'Amar es para siempre' tengo lo mío, hay cosas por ahí pero tengo que organizarme bien, la verdad. Son cosas concretas y pero ahora que mi vida privada se ha enriquecido todavía más tengo que organizarme", reconoció. En el vídeo de la parte superior, la actriz desvela cómo vive la maternidad. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo compatibiliza el trabajo y el cuidado de su hijo! ¡Dale al play y descubre sus palabras!

Gtres

Anabel Alonso habló de la última ceremonia de los premios Goya y comentó que se alegra del premio de Blanca Portillo porque ha trabajado mucho con ella aunque cualquiera de las nominadas se lo merecía. Además, también comentó el embarazo de Miren Ibarguren su compañera de profesión. "Mi gran enhorabuena" le desea y espera poder trabajar con ella en próximos proyectos.

Anabel Alonso también opinó sobre la reciente ruptura de Vicky Martín Berrocal, que fue compañera suya en 'MasterChef Celebrity', y su novio Joao Viegas. "No lo sabía pero siempre le deseo lo mejor. Ya cuando tenemos una edad hemos roto afortunada o desgraciadamente, ha habido varias rupturas y bueno son dolorosas, pero con la edad se viven de otra manera", dijo.



