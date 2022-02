José Fernando se reencuentra con su familia para celebrar el cumpleaños de Gloria Camila. Hace unos días, el joven abandonó el centro psiquiátrico en el que lleva internado cinco años para poder abrazar a su hermana, que es su debilidad, en una fecha tan especial. Gloria Camila cumplía 26 años y, a pesar de la polémica familiar, quiso celebrarlo con sus seres queridos. La colaboradora de 'Ya son las ocho' se reunió con su novio David; su padre, Ortega Cano, y sus hermanos, José Fernando y José María, en un centro comercial para comer en familia.

Como podrás ver en el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en tu kiosco, José Fernando, al que vimos por última vez el pasado abril cuando acudía a declarar a la vista en la que se juzgada un quebrantamiento de la orden de alejamiento que tenía con Michu, la madre de su hija Rocío, se mostró tranquilo junto a su familia. Las pasadas Navidades ya disfrutó de un permiso y pudo estar con los suyos. Ahora parece que ha perdido algo de peso y los suyos están deseando poder tenerle cerca de una vez por todas. Al parecer, si todo sigue como hasta ahora, el chico podrá dejar el centro de internamiento el próximo verano.

Gtres

Por el momento, Gloria se tiene que conformar con ver a José Fernando mucho menos de lo que le gustaría. Para su cumpleaños, la chica invitó a la familia a comer a un centro comercial cercano a su casa. La hija de Ortega Cano estuvo muy pendiente del móvil y su padre, devastado ante las últimas declaraciones de Rocío Carrasco contra él, no conseguía esbozar ninguna sonrisa. Todos estuvieron muy pendientes del pequeño José María que acaba de cumplir nueve años.

Gtres

José Fernando parecía estar ajeno a toda polémica familiar, a pesar de que su hermana Rocío se refiriera a él sin nombrarle en su último programa. "Yo fui una chica rebelde, pero quizás en la casa de Ortega Cano se hayan vivido cosas peores", declaró. Para colmo, su novia Michu, también se ha posicionado a favor de Rocío. "Gracias a ella he confirmado y comprendido muchas cosas", escribía en Instagram junto a un fragmento del programa. Parece que la gaditana no perdona a ni a su 'suegro' ni a su 'cuñada' que se hayan posicionado en contra de una posible boda con Josefer. Lo cierto es que el chico parece centrado exclusivamente en su recuperación después de cinco años ingresado.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io