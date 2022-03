Marta Ortega estrena casa en Galicia. La joven es la mujer más poderosa de la moda española. De hecho, el próximo 1 de abril asumirá su cargo como presidenta de Inditex. Y parece que la hija de Amancio Ortega, que es la mejor embajadora de su empresa, ha querido celebrarlo a lo grande regalándose el Pazo de Aián, en Cambre, A Coruña. Una propiedad, datada en el siglo XVIII según la Diputación, de 16.000 metros cuadrados, por la que dicen que ha pagado tres millones de euros. Está situada a solo diez minutos del pazo de sus padres, Amancio Ortega y Flora Pérez. La nueva adquisición de la empresaria esta protegida por un alto muro de piedra y cuenta con tres viviendas, 10 dormitorios y capilla.

El pazo tiene un estanque y un enorme jardín

La casa principal tiene más de mil metros cuadrados, distribuidos en tres plantas, y las otras dos, disponen de 300 y 200 metros cuadrados respectivamente. El terreno de la finca ofrece numerosas posibilidades, ya que de momento tiene cultivos de huerta, frutales, un estanque y un enorme jardín con árboles centenarios. La propiedad fue, durante mucho tiempo, la más cara que estaba a la venta en la provincia y tiene mucha historia. Su último dueño conocido fue un militar, el general Juan Castañón Mena, pero también estuvo en manos de una mujer con mucha historia: Herminia Rodríguez-Borrell Feijóo, una coruñesa millonaria que nació en 1897 y fue la primera mujer española en tener el carnet de conducir y moto propia.

La intención de Marta no es instalarse en ella, sino convertirla en su casa de recreo. De momento, seguirá instalada con su marido, Carlos Torretta, y sus dos hijos, Amancio, de ocho años, y la pequeña Matilda, que está a punto de cumplir dos, en A Coruña, concretamente en el paseo de la Dársena, en el puerto coruñés. El pazo, de 16.000 metros cuadrados, tiene un gran valor histórico y la próxima presidenta de Inditex lo ha adquirido vacío. Las obras de rehabilitación deben respetar las zonas protegidas. La propiedad cuenta con una capilla privada y tres casas independientes: de 1.000 m2, 300 y 200 respectivamente.

