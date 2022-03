Hoy es una fecha muy especial para el clan Pantoja y Rivera. Este 5 de marzo, el torero desaparecido, Paquirri, cumpliría 74 años. Una fecha que está marcada a fuego en el calendario de la familia donde los integrantes de la familia realizan un pequeño homenaje a la figura del fallecido. El primero en hacerlo esta mañana ha sido Kiko quien ha dedicado una emotiva publicación a su padre en redes sociales, como viene siendo habitual cada año, y con la que ha obtenido miles de apoyos. Pero no ha sido el único.

Como es tradicional, su madre ha tenido un gesto en el que ha aprovechado para tener un guiño y acercamiento con su hijo, Kiko, ahora que el DJ ha dicho públicamente que prefiere tener a su madre y su hermana alejadas de su vida. Unas duras declaraciones que, claramente, no han gustado a Isabel Pantoja. La tonadillera, como cada año, ha enviado una corona de flores a la tumba de Paquirri con una inscripción. El año pasado, atravesando una de las peores crisis en la relación madre e hijo, la corona figuraba solamente la inscripción "tu esposa", algo que molestó mucho al DJ: "Felicidades, papá. Hoy mamá vuelve a equivocarse conmigo y por primera vez en la felicitación de todos los años mandó quitar mi nombre... Como yo lo sabía porque sé lo ruin y rastrera que es, ya estaba todo preparado para ello", escribió en un post que borró.

Tumba de Paquirri el 5 de marzo de 2021 Gtres

Ahora, la cantante ha mandado unas rosas blancas a la tumba de quien fuera su esposo para homenajear su memoria y en la banda se puede leer un claro "tu esposa y tu hijo". Un gesto que se puede entender como una forma de acercarse de la tonadillera que, en los últimos meses, está viendo como su hijo se aleja cada vez más de ella. Y eso después de que el joven intentara de nuevo acercarse tras retirar la denuncia a su tío Agustín con motivo de la gestión de la herencia.

¿Cómo se tomará Kiko este detalle de su madre? Por ahora no ha habido reacción, aunque lo que sí está claro es que el DJ tomará en cuenta este gesto como un intento de acercamiento que, quién sabe, podría terminar de cuajar en esta ocasión.

