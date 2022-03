Malú está de celebración, y es que la cantante ha celebrado este martes 15 de marzo su cumpleaños. 40 años no se cumplen todos los días, por lo que la artista lo ha celebrado a lo grande con una espectacular tarta. Ha sido la propia Malú la que ha compartido la foto en sus redes sociales mostrando orgullosa la pedazo de tarta que seguro ha compartido con sus seres más queridos.

"Ayer fue uno de esos días inolvidables rodeada de toda mi familia, grandes amigos… mi equipo, mi gente… Millones de gracias a todos por hacer q estos 40 hayan iniciado de una manera tan bonita y hacerme tan feliz", escribía la artista en su última publicación de Instagram.

Instagram

Según publicaba 'Vanitatis', Malú habría sido sorprendida por su gente con un fiestón de más de 100 invitados. A esa celebración fueran muchas conocidos como Alejandro Sanz o Vanesa Martín, entre otros. Aunque la multitudinaria reunión dio comienzo a mediodía se alargó hasta la noche, horas y horas de risas y buena música para celebrar el aniversario de la popular artista.

¿Habrá estado Albert Rivera en esa fiesta? Los rumores de ruptura están presentes, y es que la ausencia de fotografías de la pareja ha alertado a todos. Malú y Albert Rivera llevan más de seis meses sin ser vistos juntos puesto que sus últimas instantáneas fueron de agosto de 2021, realizadas por un equipo de 'Viva la vida', en la que se les veía cariñosos viendo jugar a su hija Lucía. Un plan de lo más inocente y familiar que no se les ha visto repetir lo cual ha hecho que saltaran todas las alarmas. Ahora, el mismo programa ha empezado a investigar la relación del ex político y la cantante, descubriendo que la jurado de 'La Voz' no sigue al padre de su hija en redes sociales.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io