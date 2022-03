Irene Rosales está sin comer, ¿qué le ha pasado a la mujer de Kiko Rivera? La familia Pantoja no está pasando por su mejor momento y existe mucha polémica entre todos los miembros de la familia. La ex colaboradora de 'Viva la vida' siempre ha intentado permanecer en un segundo plano cuando se trata de los malos rollos de la familia de su marido, pero cada vez se va mojando más. ¿Se habrá llevado otro disgusto y por eso no quiere probar bocado? La modelo lo ha explicado todo en sus redes sociales.

Mediante un storie en el que salen unas tostadas con aceite, Irene Rosales explicaba: "Desde el sábado sin comer. Este desayuno me va a saber a gloria #mierdadegastronteritis". ¡Pobre Irene! Las enfermedades del estómago son bastante complicadas ya sufre muchos síntomas como vómitos, diarreas y deshidratación.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Instagram

El primer alimento de la modelo después de cinco días sin probar bocados ha sido un desayuno completo compuesto por un café con hielos y dos tostadas con aceite. Sin duda, el mejor síntoma de que ha superado la enfermedad.



Los rumores de separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales son muy sonados, pero ellos siempre niegan que tengan problemas. "Mi mujer no lo está pasando bien", aseguraba el dj refiriéndose a toda la polémica que hay en su familiar desde que decidió 'tirar de la manta' con 'La herencia envenenada'. Estas palabras hacían sospechar que Irene Rosales se podría haber cansado de tanta bronca pero aún no han dado ese paso. Es más, la pareja siempre intenta hacer ver a los medios que ellos son un gran equipo.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io