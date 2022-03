Carlos Sobera se ha convertido en un presentador estrella en 'Mediaset'. Su larga trayectoria profesional unida al trabajo que realiza actualmente tanto en 'First Date' como en 'Secret Story' ha hecho que se gane el cariño de muchas personas que quieren saber más sobre él, y es que ha conseguido conquistar a todos con su naturalidad y sentido de humor. Sin embargo, el presentador siempre ha intentado mostrarse muy discreto con su vida privada. Ahora, gracias a su mujer, Patricia Santamarina, hemos podido verle en una faceta completamente distinta a la que estamos acostumbrados.

La mujer del presentador ha compartido a través de sus redes sociales una serie de vídeos en las que se puede ver cómo se comporta Carlos Sobera en casa. Uno de los detalles que ha llamado la atención es que parece que cuando se encuentra en su hogar se quita los zapatos para estar en calcetines, y es que no hay nada más cómodo.

De esta forma, hemos podido ver al presentador en una actitud mucho más relajada y sin traje, como nos tiene acostumbrados. En lugar de eso, Carlos Sobera estaba vestido con una camisa y unos pantalones mientras intentaba ver el fútbol en la impresionante televisión que tiene en su salón con una copa de vino. Sin embargo, no ha ido una tarea sencilla y es que ha reconocido que no podía escuchar nada porque su mujer no dejaba de hablar.

Además, junto a él había un libro que se está leyendo en estos momentos y que parece estar interesándole mucho, llamado 'El sutil arte de que (casi todo) te importe una mierda'. A través de este vídeo subido por su mujer hemos podido ver cómo disfruta Carlos Sobera de su tiempo de descanso, donde con una actitud completamente relajada aseguraba que su gran plan era leer y terminar de ver el partido de fútbol.

Lo cierto es que el presentador cuenta con una impresionante casa en la que relajarse junto a su mujer situada en Colmenar Viejo. Un lugar muy especial en el que poder relajarse después de los momentos de tensión que tiene que vivir en algunas ocasiones en 'Secret Story.

