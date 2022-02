'Secret Story' anónimos: descubre todos sus concursantes y las novedades de esta primera edición con personas desconocidas

Brenda se ha convertido en la nueva expulsada de 'Secret Story'. La concursante fue nominada de manera disciplinaria junto a Nissy tras la fuerte discusión que protagonizaron dentro de la casa de los secretos. Ahora, antes de conocer quién tendría que abandonar el concurso han podido ver el vídeo de su pelea. Unas imágenes con las que ambas han confesado sentirse muy avergonzadas. De hecho, no han tenido ningún reparo a la hora de pedirse perdón por todo lo sucedido.

Tras esto, Carlos Sobera ha terminado anunciando que la expulsada era Brenda. "Reitero las disculpas a la dirección y a la gente, intenté aguantar la situación pero no podía más. Yo sola me he puesto en la palestra, no me lo perdono", ha indicado la concursante confesando que se encontraba en 'shock'.

En ese momento, el presentador le ha comunicado que era consciente de que lo que más le preocupaba era saber si había decepcionado a su familia y por eso desde el programa han querido hacerle un regalo. Brenda ha podido escuchar un bonito mensaje de sus hijos donde le decían lo mucho que le querían y le dejaban claro que ella "nunca les había decepcionado".

Sin embargo, lejos de mostrar alegría, la ya ex concursante se ha terminado rompiendo por completo reconociendo que sentía mucha vergüenza por todo lo que había hecho. "Lo siento mucho Brenda", le ha indicado Carlos Sobera visiblemente conmovido por lo ocurrido.

Tras esto, el presentador ha tenido que pedir unos minutos para poder recomponerse, y es que le ha afectado mucho escuchar a Brenda llorando desconsoladamente. "Cómo somos los de Bilbao de blandos. Me duele mucho ver a una madre cómo sufre porque es consciente de los errores que ha cometido y que sus hijos lo han visto", ha indicado intentando contener las lágrimas.

Carlos Sobera ha reconocido que comprende perfectamente cómo se debe de sentir Brenda, y es que para una madre no hay nada más importante que "la opinión de sus hijos", por lo que es consciente de lo mal que se debe sentir por los errores que ha cometido dentro de la casa de los secretos.

