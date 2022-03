Carlos Sobera ha tenido que volver a sacar su carácter para dar un nuevo toque de atención a los concursantes de 'Secret Story' durante su vuelta al programa. El presentador ya tuvo que hacerlo durante las primeras semanas después de que en la casa se viviese un tenso momento tras acusar a Carmen de haber dado un empujón a Elena. Ahora, Carlos Sobera se ha visto obligado a tener que hablar de nuevo con todos ellos para recriminar la actitud que tienen en algunas ocasiones. Sin duda, una situación muy complicada donde les ha dejado claro que gritar no es la solución.

La tensión en la casa de los secretos ha comenzado a aumentar después de que los concursantes pudiesen ver unas imágenes sobre su convivencia que han hecho que acaben discutiendo a voces. Una complicada situación donde ha habido reproches, acusaciones de traición e insultos. Tras esto, han tenido que nominar, pero de forma muy diferente. En esta ocasión contaban con nueve minutos para nominar todos, por lo que tenían que hacerlo rápido para que el último de ellos no se quedase sin dar sus votos.

A pesar de que parecía una tarea sencilla, Rafa, Carmen, Álvaro o Laila terminaron gastando mucho tiempo debido a que aprovecharon la ocasión para seguir discutiendo, algo que provocó el nerviosismo entre el resto de concursantes que veían cómo el tiempo seguía corriendo. Durante la intervención de Rafa, que fue el que más tiempo gastó, Carlos Sobera intentó intervenir para pedirle silencio sin mucho éxito, ya que él no le hizo ningún caso. Además, la Voz también tuvo que hablar para pedirles a Carmen y Laila que dejasen de gritar, corriendo la misma suerte que el presentador

Finalmente, todos consiguieron dar sus votos aunque eso no hizo que la tensión se relajase. "Os voy a dar la enhorabuena porque os han sobrado 24 segundos, que está muy bien. Es lo único por lo que os voy a dar la enhorabuena porque el resto del espectáculo me ha parecido bochornoso y deleznable", ha indicado el presentador visiblemente molesto por lo que acababa de suceder en la casa de los secretos.

Carlos Sobera no ha dudado en reprender a todos ellos por su comportamiento. "Sobraban los gritos en las nominaciones y en las explicaciones. Podríais haberlo hecho de forma más elegante y un poco más educada.", ha indicado. Además, ha mostrado su asombro al ver cómo a él tampoco le habían dejado intervenir. "Es verdad que no os dejáis hablar los unos a los otros, es más no me dejáis ni hablar ni a mí. Ha habido un momento en el que he tenido que pedir silencio y he tenido que callarme yo, es que manda...", ha estallado muy molesto por cómo han actuado. Una reprimenda que espera que sirva para que todos ellos comiencen a respetarse y dejen de gritarse.

