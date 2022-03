La salud de Tamara Gorro preocupa cada vez más a su familia virtual. Después de que confesara que está atravesando una dura depresión, los seguidores de la influencer la apoyan cada día para animarla a continuar con su terapia. No obstante, una imagen de la modelo en la cama del hospital enganchada a un gotero ha disparado todas las alarmas: "Así fue mi sábado noche", se podía leer en la story que más ha preocupado a sus seguidores. Una imagen que más tarde explicaba la propia Tamara, en camisón y ya desde casa con la cara lavada. "Tenía que subir la foto para lanzar un mensaje importante", explicaba.

En una serie de vídeos, la influencer explicaba qué es lo que le había hecho recaer en el hospital y permanecer ingresada unas horas. "Desde que estoy malita he perdido mucho peso, y cada vez voy perdiendo más", confesaba, llegando a pesar 52kg cuando ella estaba en 64kg, una barbaridad que ha terminado por afectar a su salud física: "Ayer después del cumpleaños de los niños no tenía fuerzas, no podía levantarme. Ya una se preocupa y fui al hospital".

Afortunadamente, todas las analíticas estuvieron correctas aunque aún queda pendiente de hacerle una prueba en el estómago ya que, actualmente, "no puedo tolerar ningún alimento": "Intento comer pero hay algo que me obliga a echarlo, a parte de la medicación que me cierra el apetito". Esto le ha llevado a lanzar un mensaje muy importante en contra de los estereotipos en la sociedad y lo que muchas mujeres hacen para cumplirlos.

"El alimento es imprescindible. Si a ti te sobran unos kilos, porque tú lo consideres, lleva una dieta equilibrada, de alimento, no dejes de comer. Porque de verdad te lleva a un problema serio", sentenciaba la influencer quien confiesa que no la gusta nada verse tan delgada por lo que está entrenando para coger masa muscular. "Es muy importante comer, dejaros de dietas absurdas, que no se está divino por estar delgado".

A continuación, la influencer ha compartido dos imágenes en las que se la puede ver en bikini actualmente, y con un vestido hace unos años. "Si a mi hoy me dieran a elegir, sin duda me quedaría como en la segunda foto", confesaba después de reiterar que "sin salud no existe un cuerpo bonito". "Tener el abdomen marcado no quiere decir que tengas un cuerpo perfecto. ¿De que te sirve, si después lo que tienes en el estómago es un problema?". Un poderoso mensaje que ha querido dejar claro a sus seguidores.

