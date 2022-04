A lo largo de los 85 días en Guadalix, la relación entre Marta y Adrián se ha ido afianzando como ninguna otra dentro de la casa. La convivencia en Secret Story, lejos de generarles dudas les ha acercado más y aunque ha habido malos momentos, siempre los han superado, algo que han demostrado en la final donde su relación ha sido analizada con lupa con varios vídeos en los que se mostraba cómo ha ido evolucionando su relación: desde que al inicio no se tuvieran en cuenta físicamente, hasta que la personalidad de cada uno les hizo enamorarse.

"Una cosa es que una persona te parezca guapa o te genere atracción, que al principio, varios de la casa dijimos varios nombres y otra cosa es que te genere un sentimiento que ahí ya entra en juego la personalidad. Y creo que por personalidad cuadramos más Marta y yo que con otras de la casa", aseguraba Adrián, defendiendo las primeras dudas que suscitaron esta relación.

Telecinco

"Le duela a quien le duela, esto ha sido real, lo hemos sentido y acaba la casa pero esto no", defendía Adrián ante las burlas de Nissi en el plató. Y es que a lo largo de estos días, ambos han tenido altibajos y Adrián no siempre ha estado al lado de su chica, teniendo algunos comentarios que han hecho que Marta se viniera abajo en cualquier momento: "yo no lo dije con esa intención pero sí que visto en los vídeos, entiendo que se haya podido sentir mal", aseguraba Adrián.

Entre los vídeos podíamos ver la etapa en la que Cora se apoyó en Adrián haciendo que Marta se sintiera insegura: "Cuando me siento insegura se me viene el mundo encima, pero nunca he dudado de que Adri me quiera y sigo sin dudarlo", apostaba la finalista del reality.



Toda la defensa la hacían por encima de las risas y las burlas de Nissi, quien aseguraba que "han hecho una carpeta hasta llegar hasta aquí". Todo lo contrario que Carlos que rápidamente ha salido en defensa de la pareja: "sí que he visto los chispazos, sí que he visto cómo estaban juntos y los sentimientos que vemos, los veo 100% reales". Algo que también ha visto Rafa aunque aseguraba que: "son una pareja sosa".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io