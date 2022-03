Sara ha regresado al plató de 'Secret Story' tras ser expulsada del concurso por sorpresa. Lo cierto es que la noticia de su salida dejó a todos sin palabras, y es que ninguno de los participantes se esperaba que fuesen a salir dos personas el mismo día de la casa de los secretos. Sin duda, un abandono exprés que provocó que dejó en 'shock' a Tom Brusse, que no dudó en amenazar con irse con ella si eso era cierto. Sin embargo, finalmente él continúa en la casa de los secretos mientras que ella ha tenido la oportunidad de explicar cómo se siente desde plató.

"Eché en falta haber podido tener tiempo para hablar con él y despedirme bien", ha reconocido Sara. Por su parte, Carlos Sobera no ha dudado en preguntarle si lamenta más haber sido expulsada o no haber podido tener la hora sin cámaras con Tom que habían pedido. "Todo un poco, hay cosas que se pueden resolver después también, pero fue para mí muy impactante porque fue muy inesperado", ha reconocido.

La joven ha dedicado unas bonitas palabras a Tom, asegurando que para ella ha sido una persona muy especial. "Me ha transmitido muchísimo y se lo voy a agradecer siempre. Me lo he pasado bien, atracción física es evidente que había", ha indicado pero, ¿ve futuro con él fuera de la casa de los secretos? "Es un pícaro y esa parte de él me hace mucha gracia pero obviamente hay que aceptarlo en una relación. Voy a dejarme llevar y cuando salga se verán las cosa", ha aclarado ella reconociendo que sigue dispuesta a conocerle fuera para ver qué sucede.

Tom Brusse se siente culpable de la expulsión de Sara

Por su parte, el ex participante de 'LIDLT' ha reconocido que echa mucho de menos a Sara, y es que desde que entró en 'Secret Story' no se separó de ella." Yo le quiero ver, le echo mucho de menos. No sé en qué estado está ahora ni los sentimientos que tiene hacia mí", ha confesado reconociendo que no sabe qué pasará con ellos fuera de la casa de los secretos, aunque dejando claro que quiere verle para dejarse llevar. "El futuro dirá".

Tom Brusse se ha derrumbado asegurando que se siente culpable de que ella haya abandonado el concurso. "Fueron momentos maravillosos con ella y a lo mejor su concurso se lo ha cargado por mi culpa. Dejé a mi ex, quizás fuera se vio como una carpeta... La veía finalista porque para mí Marta y Adrián no se lo merecen", ha confesado dejando claro que Sara le parece una persona "maravillosa" y es que todo lo que ha vivido con ella "ha sido mágico".

Tras escuchar estas declaraciones, Sara ha desvelado que no siente que su relación con Tom Brusse haya sido el motivo de su salida. "Para nada pienso que se haya cargado mi concurso. Si cargárselo es hacer en cada momento lo que siento y estar con Tom, pues me lo he cargado con mucho gusto", ha indicado confesando que, pese a todo, no siente que él esté enamorado de ella.

