La semifinal de 'Secret Story' ha estado cargada de emociones. Los finalistas han podido reencontrarse con algunos de sus compañeros de la casa de los secretos, y es que Cora, Carmen y Colchero convivirán con ellos hasta la gran final que se celebrará el próximo jueves. Un momento muy especial donde también han tenido la oportunidad de saber quién era el ganador de los 50.000 euros del concurso de los secretos.

Álvaro y Nissy se han vestido de los niños de San Ildefonso para ser los encargados de desvelar el número premiado como si se tratase de la Lotería de Navidad. Un momento muy especial que ha contado con la intervención de Sandra Pica. La ex concursante de 'Secret Story', que consiguió ganarlo el año pasado, ha querido darle un consejo a los concursantes antes de saber quién era el ganador. "Lo importante no es este premio, sino la experiencia que estáis viviendo. Cuando salgáis de lo que os acordaréis es de lo que habéis hecho dentro", les ha indicado.



Telecinco

Tras esto, han desvelado que la ganadora de los 50.ooo euros era...¡Marta! La concursante se ha quedado sin palabras al saber que ella era la que había conseguido alzarse con el triunfo. "No sé qué decir, estoy muy contenta", ha indicado. Un momento en el que ha aprovechado para explicar en qué tiene pensado gastarse el dinero, dejando al resto muy sorprendidos. "Me lo voy a gastar en un viaje y Adrián se viene conmigo también", ha indicado.

Telecinco

La concursante ha reconocido que no tiene claro el destino pero que lo que cuenta para ella es que "la compañía" y sabe que en esta ocasión será buena. Una frase con la que ha dejado claro que sigue teniendo en mente a su compañero para sus planes fuera de la casa de los secretos. Ahora, solo queda por saber quién será el que consiga el premio de 3.570.380 euros tras convertirse en ganador de 'Secret Story'.

